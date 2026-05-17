Carles Manso: "Nuestra primera parte ha sido una de las mejores fuera de casa"

A Coruña, 17 may (EFE).- Carles Manso, entrenador del Andorra, destacó este domingo la “personalidad” con la que jugó su equipo durante los primeros 45 minutos del partido que le enfrentó al Deportivo (2-1) en Riazor, donde en la segunda parte acusaron “el empuje” de la afición deportivista.

“En la primera parte hemos tenido el control del juego en general, si bien es cierto que teníamos que tener cuidado con esas transiciones que pretendían con Bil y Yeremay. En esa primera parte hemos estado muy bien, ha sido una de las mejores primera parte que hemos hecho fuera de casa. Pero la reacción del Dépor ha sido buenísima”, apuntó.

PUBLICIDAD

En rueda de prensa, el técnico catalán destacó el apoyo de la afición blanquiazul como un factor diferencial porque “Riazor ha llevado en volandas a su equipo, con ese ambiente no hemos sido capaces de darle la continuidad al juego que solemos tener”.

“Estas vivencias no las tenemos todos los días, así que nos tiene que ayudar para el futuro. Aunque a nivel de objetivo de clasificación no teníamos mucho a lo que agarrarnos, sí tenemos nuestros objetivos principales como equipo y como club. La primera parte es la línea a seguir, tenemos que quedarnos con la valentía y la entrega del equipo en ese tiempo”, subrayó.

PUBLICIDAD

Carles Manso no quiso excusarse en las importantes bajas de su equipo y apuntó que por delante tienen dos partidos para conseguir “la mejor puntuación” del Andorra en el fútbol profesional. EFE

dmg/ism

PUBLICIDAD