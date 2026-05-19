Temas del día de EFE España del miércoles 20 de mayo de 2026

PLUS ULTRA

Madrid - El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que ha imputado a José Luis Rodríguez Zapatero por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad en la causa que investiga cobros de comisiones en el caso Plus Ultra, continúa las investigaciones y el análisis de la documentación requisada en el despacho del expresidente y en tres empresas, una de ellas de sus hijas.

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GOBIERNO LEGISLATURA

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Madrid - La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de Plus Ultra ha causado conmoción en el PSOE y rearma al PP en su campaña de oposición al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que este miércoles se enfrenta en el Congreso al líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal, quien le emplaza a presentar una moción de censura.

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JUICIO PÚNICA

Madrid - La Audiencia Nacional reanuda el juicio del caso Púnica por supuestas adjudicaciones irregulares de actos paras las fiestas de municipios madrileños entre 2004 y 2013 con las declaraciones de los acusados entre los que se encuentran el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y seis exalcades del PP.

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AYUNTAMIENTO ALICANTE

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Alicante - La exconcejal de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez y la exdirectora general municipal de Contratación Pública María Pérez-Hickman declaran como investigadas ante la magistrada que instruye las irregularidades en la concesión de las viviendas públicas de la Playa de San Juan.

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INTERPOL CONFERENCIA

Toledo - Más de un centenar de representantes policiales de unos 50 países se dan a partir de este miércoles en Toledo en la 53 Conferencia regional Europea de Interpol, la mayor organización policial del mundo, para reforzar sus alianzas y engrasar mecanismos de cooperación eficaces contra las nuevas amenazas.

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PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

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Oviedo - El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional falla un galardón al que optan treinta y dos candidaturas y que en las últimas ediciones ha distinguido al economista y político italiano Mario Draghi, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y a la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas.

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PAPA ESPAÑA

Barcelona - El capellán mercedario Jesús Bel, que atiende a los internos de Brians 1, asegura en una entrevista con EFE que la visita que el papa León XIV hará al centro penitenciario el próximo 10 de junio "llenará de mucha alegría" y dará "mucha esperanza" a unas personas que se han sentido "tenidas en cuenta" por el pontífice. Èrica Roura Carrera

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Barcelona - La Sagrada Familia da a conocer más detalles del acto de bendición y la inauguración de la torre de Jesús, que oficiará el papa el próximo 10 de junio.

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CONGRESO ESPACIO

Madrid - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el Congreso del Espacio 2026, un evento que reúne a medio millar de representantes de la industria espacial, la comunidad científica y la administración, en un momento especialmente relevante en el que España y Europa trabajan por una mayor autonomía estratégica.

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CLARA SÁNCHEZ (Entrevista)

Madrid - Escritora, filóloga, académica de la RAE, autora superventas en Italia y ganadora del Premio Planeta, el Nadal y el Alfaguara, Clara Sánchez da un giro a su carrera y se adentra en el terreno de lo sobrenatural en su nueva novela, 'Lo inexplicable' (Planeta), de la que ha hablado con EFE. Magdalena Tsanis

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VIDEOJUEGOS NOVEDADES

Madrid - Habitualmente la literatura sirve de inspiración para un videojuego o una película, pero pocas veces es el propio libro, la curiosidad por descubrir y el afán por recopilar el conocimiento el objetivo de una aventura, algo que Nintendo logra con ’Yoshi and the Mysterious Book’, su nuevo lanzamiento protagonizado por el entrañable dinosaurio de Super Mario. Javier Picazo

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ESPAÑA CALOR

Madrid - España afronta desde el jueves un incremento significativo de las temperaturas, que elevarán los termómetros por encima de los 30 grados y se mantendrán en estos niveles todo el fin de semana.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

Madrid.- DIPUTADOS PATRIMONIO.- La Comisión del Estatuto se reúne a puerta cerrada en el Congreso para abordar el dictamen de actividades de los diputados. (Al finalizar el pleno) Congreso.

09:00h.- Madrid.- CONGRESO PLENO.- Pleno del Congreso de los Diputados.

09:00h.- Barcelona.- PARLAMENTO CATALUÑA.- Arranca la segunda jornada del pleno del Parlamento de Cataluña de esta semana, con la sesión de control al Govern, al día siguiente de la formalización del acuerdo presupuestario entre PSC y ERC. Parlament. (Texto) (Foto)

09:30h.- Vitoria.- EUSKADI CANARIAS.- El lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se reúnen en Vitoria. Ajuria Enea. (Texto) (Foto)

10:30h.- Madrid.- PERIODISMO PREMIOS.- La reina Letizia preside el acto de entrega de la XV edición de los premios Luis Carandell de periodismo parlamentario. Antiguo Salón de Sesiones del Senado. (Texto)

12:00h.- Alcalá de Henares.- FORO EXPANSIÓN.- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es entrevistado en el marco del VII Foro Internacional Expansión. Parador Nacional. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

12:00h.- Bilbao.- PNV COALICIÓN CANARIA.- El líder del PNV, Aitor Esteban, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), se reúnen en Sabin Etxea. (Texto) (Foto)

16:30h.- Madrid.- PRESUPUESTOS CATALUÑA.- Reunión de la Comisión bilateral Estado-Generalitat de Cataluña y de la Comisión mixta de transferencias para abordar traspasos y acelerar inversiones acordadas entre los socialistas y ERC en el marco de la negociación de los presupuestos catalanes. Ministerio de Política Territorial. (Texto)

18:30h.- Madrid.- TRANSICIÓN EXPOSICIÓN.- El Congreso acoge la inauguración de la exposición 'Momentum 1977. Los políticos de la transición vistos por Alberto Schömmer'.

19:30h.- Madrid.- PARTIDOS ERC.- El portavoz parlamentario de ERC, Gabriel Rufián, protagoniza un coloquio organizado por el Club Siglo XXI. Padre Damián, 23. (Texto)

19:30h.- Madrid.- MEMORIA DEMOCRÁTICA.- La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, interviene en la presentación del libro "Memoria Democrática. Una necesidad para una ciudadanía informada y crítica". Ateneo de Madrid. C/Prado 21.

ECONOMÍA

Madrid.- MUTUALIDADES JUBILACIÓN.- La Comisión de Trabajo del Congreso ratifica la ponencia y dictamina la proposición de ley para que los mutualistas pasen a la Seguridad Social. (Al finalizar el pleno). Congreso. (Texto)

09:30h.- Sevilla.- AEROSPACE DEFENSE.- La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones, Carolina España, interviene en el acto de inauguración oficial de Aerospace & Defense Meetings (ADM) Sevilla 2026. Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla, Fibes I.

10:30h.- València.- TASA TURÍSTICA.- El pleno de Les Corts Valencianes debate si se tramitan las proposiciones de ley que los dos grupos de la oposición han presentado para recuperar la tasa turística. Palau de Les Corts. (Texto)

10:30h.- Mérida.- SINDICATOS UGT.- UGT Extremadura celebra la Jornada formativa Seguridad Social y Jubilación, en la que participa el secretario general, Pepe Álvarez. Sede regional de UGT. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Almussafes (Valencia).- MOTOR FORD.- La dirección de la planta de Ford en Almussafes (Valencia) y los sindicatos constituyen la mesa negociadora para renovar el Acuerdo por la Electrificación suscrito en 2022 y establecer el marco laboral de los próximos años. Factoría Ford. (Texto)

18:30h.- Barcelona.- ESADE PREMIO.- Esade Alumni entrega el Premio Esade 2026 al presidente y consejero delegado de Pepsico, el español Ramon Laguarta. Auditori de Barcelona. (Texto)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

CONGRESO DEFENSA.- Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados. Congreso de los Diputados. (Después del pleno).

CONGRESO DEFENSA.- Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados. Congreso de los Diputados. (Después del pleno).

09:00h.- Madrid.- PALESTINA PROTESTAS.- Rueda de prensa de las conocidas como 'las 8 de Becerril', encausadas por una protesta a favor de Palestina durante la vuelta ciclista a España. Fiscalía General del Estado. Castellana, 17.

09:30h.- Catarroja (Valencia).- DANA JUSTICIA.- El jefe de Informativos de la televisión autonómica valenciana À Punt en octubre de 2024, Iván Esteve, testifica ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024. Juzgados. (Texto)

09:30h.- Valladolid.- JUICIO ATAÚDES.- Comienzan las declaraciones de los acusados en el juicio que se celebra por la reventa de ataúdes en un grupo funerario de Valladolid. Audiencia Provincial. (Texto)

10:00h.- Alicante - AYUNTAMIENTO ALICANTE.- La exconcejal de Urbanismo de Alicante Rocío Gómez y la exdirectora general municipal de Contratación Pública María Pérez-Hickman declaran como investigadas ante la magistrada que instruye las irregularidades de las viviendas públicas de la Playa de San Juan. Juzgados de Benalúa. (Texto) (Foto)

10:00h.- Cartagena (Murcia).- MAR MENOR.- Comienza el denominado 'caso Topillo' en el que se enjuician delitos continuados contra recursos naturales por vertidos de salmuera al Mar Menor. Audiencia Provincial. (Texto)

10:00h.- Plasencia (Cáceres).- TIROTEO PLASENCIA.- Prestan declaración ante el juez miembros de uno de los clanes encarcelados por el tiroteo en el que murió una niña en Plasencia. Juzgados.

10:00h.- Toledo.- INTERPOL CONFERENCIA.- Inauguración de la 53 Conferencia Regional Europea de Interpol. Hotel Palacio de Buenavista, C/de los Concilios, 1. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO PÚNICA.- Continúa en la Audiencia Nacional el juicio del caso Púnica de corrupción relacionada con el PP contra el exconsejero de la Comunidad de Madrid Francisco Granados y otros trece acusados. Audiencia Nacional. C/Génova. (Texto)

10:00h.- San Fernando de Henares (Madrid).- JUICIO KITCHEN.- La Audiencia Nacional continúa el juicio del caso Kitchen, la presunta operación parapolicial para investigar al extesorero del PP Luis Bárcenas, y sigue escuchando audios presentados como prueba en el procedimiento. (Texto)

10:00h.- Madrid.- SEGURIDAD VIAL.- Jornada 'Impulsando el compromiso con la seguridad vial a través de la Carta Europea' , organizada por Fesvial. Representación de la Comisión Europea en España. Castellana, 46.

11:00h.- Pozuelo de Alarcón (Madrid).- ESPAÑA ESLOVAQUIA.- El Mando de Operaciones y el Ejército de Tierra realiza la presentación técnica del 'Strong Lineage 26', en el que se llevará a cabo el ensayo de activación y despliegue de la Brigada Multinacional ‘Eslovaquia’, liderada por España. Base de Retamares. (Texto)

SOCIEDAD

Madrid.- HUELGA MÉDICOS.- Los médicos afrontan una nueva semana de huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud, a la que se suman este miércoles numerosas concentraciones y movilizaciones frente a centros de salud y hospitales, desde Valladolid, a Ciudad Real, Alicante, Valencia, Castellón, Barcelona, Madrid, Bilbao o Vigo.

08:45h.- Granada.- CONGRESO TECNOLOGÍA.- La Universidad de Granada reúne a expertos mundiales en tecnologías avanzadas de semiconductores durante las conferencias internacionales EuroSOI-ULIS 2026 e IEEE IRDS/ISRDS. Facultad de Medicina.

09:00h.- Sevilla.- ROMERÍA ROCÍO.- Salen las hermandades del Rocío de Sevilla para hacer la romería. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUVENTUD ANIVERSARIO.- Fad Juventud celebra su aniversario con un acto bajo el lema '40 años al lado de la juventud', en el que está previsto la asistencia de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Castellana, 50.

11:00h.- Barcelona.- PAPA ESPAÑA.- La Sagrada Familia explica en una rueda de prensa los principales detalles del acto de bendición e inauguración de la torre de Jesucristo. Sagrada Familia. C/Marina con Provença. (Texto)

11:00h.- Madrid.- PREVENCIÓN SUICIDIO.- La ponencia de estudio sobre la salud mental y la prevención del suicidio se reúne para la elaboración de su informe. Senado.

11:45h.- Madrid.- MIGRACIÓN TRANS.- La presidenta de la Federación Plataforma Trans, Mar Cambrollé, entrega a distintos grupos parlamentarios del Congreso una propuesta de real decreto para garantizar el reconocimiento legal de la identidad de género de las personas trans extranjeras en España. Sala Cisneros Laborda del Congreso de los Diputados.

12:00h.- Oviedo.- PREMIOS PRINCESA COOPERACIÓN INTERNACIONAL.- El jurado del Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional falla el galardón. Hotel de la Reconquista. (Texto) (Foto) (Audio) (Vídeo)

18:30h.- Madrid.- FORMACIÓN PROFESIONAL.- El sindicato STES-Intersindical convoca una concentración para flexibilizar la Formación Profesional dual bajo el lema 'Ni negocio, ni mano de obra barata'. Puerta del Sol.

CULTURA

09:00h.- Madrid.- MÚSICA INDUSTRIA.- Celebración de las 'Music Industry Talks' en las que se tratarán asuntos como el nuevo panorama de la industria musical en directo. Forbes House. C/ Amador de los Ríos, 5.

09:00h.- Palma.- MALLORCA PATRIMONIO.- Acto de recepción de la carta portulana de Pere Rosell, documento cartográfico medieval elaborado en la isla y adquirido por el Consell de Mallorca en una subasta en Londres por 700.000 euros. Museu de Mallorca.

10:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El dramaturgo y académico de la lengua Juan Mayorga estrena 'El jardín quemado', interpretado por Adriana Ozores, Loreto Mauleón y Jesús Baranco. Teatro La Abadía. (Texto)

11:00h.- Madrid.- TEATRO REAL.- Rueda de prensa de presentación de 'Romeo y Julieta', de Charles-François Gounod (1818-1893), en una coproducción del Teatro Real con la Opéra National de Paris. Teatro Real. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- FESTIVAL POESÍA.- Presentación del 41 Festival Internacional de Poesía, con el que concluye el festival literario Barcelona Poesía. Palau Virreina.

11:30h.- Madrid.- RAE SINÓNIMOS.- La Real Academia Española (RAE) presenta su primer 'Diccionario de sinónimos, antónimos y voces afines', una obra realizada junto a la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y editada por Espasa. RAE. C/Ruiz de Alarcón 17.

12:00h.- Madrid.- ISABEL MUÑOZ.- El Instituto Francés presenta 'Fuerte, Fuerte', una exposición de la fotógrafa Isabel Muñoz (Premio Nacional de fotografía 2016) que reúne algunas de sus series más emblemáticas. C/Marqués de la Ensenada, 12.

12:00h.- Madrid.- ORQUESTA FILARMÓNICA.- Presentación de la Temporada 2026/2027 de La Filarmónica. Auditorio Nacional.

12:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Magüi Mira dirige 'La Barraca', la obra de Vicente Blasco Ibáñez.. Teatro Fernán Gómez (Texto)

19:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Corrida de toros de Saltillo para José Carlos Venegas, Juan Leal y Juan de Castilla. Las Ventas. (Texto)

19:30h.- Sevilla.- PREMIO FLAMENCO.- Final del Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía 2026. Teatro Central.

20:00h.- Logroño.- LA RIOJA FESTIVAL.- La compositora hispano-estadounidense Andrea Casarrubios, primera nominada a los premios Grammy como compositora española, participa en La Rioja Festival. Círculo Logroñés. C/Duquesa de la Victoria, 2. (Texto)

EFE

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