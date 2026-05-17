Bordalás: “Nos ha faltado finalización en la segunda parte”

Elche (Alicante), 17 may (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, afirmó este domingo, tras la derrota en Elche (1-0), que a su equipo le faltó “finalización” en la segunda parte para haber traducido su dominio en ocasiones.

El alicantino admitió que en la primera parte el Elche fue muy superior. “A nosotros nos ha costado muchísimo. El equipo no estaba cómodo y no era atrevido”, dijo Bordalás, que además destacó que la expulsión de Djené “complicó mucho el partido”.

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“Lo hemos intentado en la segunda parte, hemos dado un paso adelante”, explicó Bordalás, que lamentó la falta de capacidad ofensiva de su equipo durante la temporada.

Pese a la derrota, el técnico valoró que el Getafe está a un partido de clasificarse para Europa, objetivo que calificó como “por encima de las posibilidades” de la entidad.

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“Es un mérito enorme estar así con las dificultades que hemos atravesado esta temporada”, comentó Bordalás, que destacó la emoción con la que se está viviendo el final de Liga para casi todos los equipos.

“Para nosotros tiene mucho mérito llegar a estas fechas salvados y con la opción de jugar en Europa”, reiteró el alicantino, que señaló que no le gustaría estar en la piel de los equipos que están implicados en el descenso.

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Bordalás, que dijo guardar un gran recuerdo de su etapa en el Elche, deseó la mejor de las suertes al equipo ilicitano en su final por la permanencia ante el Girona. EFE

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