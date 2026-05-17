3-4. El Valencia gana un partido loco en Anoeta

San Sebastián, 17 may (EFE).- El Valencia, con dos tantos postreros de Guido y Javi Guerra, se llevó los tres puntos de Anoeta ante la Real Sociedad tras un partido loco que remontó con un jugador menos (3-4).

Aihen puso por delante a la Real (m.2), Javi Guerra igualó la contienda seis minutos después y en el 22 Hugo Duro y Cömert fabricaron una obra de arte en forma de gol para darle la vuelta al marcador.

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En el 60, la Real volvió a igualar el partido con un tanto de Tárrega en propia puerta. Acto seguido, Óskarsson firmó un golazo (minuto 63) y Cömert se marchó expulsado por hacer falta siendo el último hombre (minuto 69).

Cuando parecía cerca la victoria txuri urdin, Guido puso el 3-3 con un cabezazo poderoso a la salida de un córner y Javi Guerra remató la faena en el 93 para darle los tres puntos al Valencia. EFE

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