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0-0 (1-0). El Igualada gana al Voltregà en penaltis y se lleva el primer punto de la serie

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Igualada (Barcelona), 17 may (EFE).- El Igualada Rigat se adelantó este domingo en la eliminatoria de cuartos de final por el título de la OK Liga tras imponerse al Voltregà en la tanda de penaltis (1-0), después del 0-0 con el que concluyó el tiempo reglamentario.

El conjunto arlequinado, tercero en la fase regular tras firmar la mejor puntuación de su historia, no encontró la manera de superar a un combativo Voltregà, que regresaba al 'play-off' dos años después y que llevó al límite a los igualadinos.

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El duelo estuvo marcado por la igualdad y en el que ninguno de los dos equipos alcanzó las diez faltas, por lo que ni siquiera hubo lanzamientos de falta directa, y la resolución quedó aplazada a la tanda de penaltis.

En ella emergieron las figuras de Arnau Martínez, bajo palos para el Igualada, y de Miquel Estrada, guardameta visitante, ambos decisivos al impedir cualquier gol en los cinco primeros lanzamientos.

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La igualdad se rompió en el sexto intento, cuando Roger Bars transformó su penalti para el Igualada y Arnau Canal no batió a Arnau Martínez, certificando así la victoria del conjunto arlequinado, que dispondrá de la primera oportunidad para sellar el pase a semifinales el sábado 23 de mayo (20:00 horas) en Sant Hipòlit de Voltregà (Barcelona). EFE

avm/xsf/ism

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EFE

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