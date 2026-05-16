Vietti, 'pole' y récord del circuito en Moto2

Redacción Deportes, 16 may (EFE).- El italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) confirmó su dominio del fin de semana al lograr su primera 'pole' de la temporada y batir el récord del circuito durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Cataluña de Moto 2, disputada en el circuito Barcelona-Cataluña.

Vietti fijó un tiempo de 1:41:076, más de dos décimas que el récord fijado en la sesión matinal (1:41:288) por el español y líder del mundial, Manuel 'Manugas' González (Kalex), que le valdrá para salir primero, por delante del neerlandés Collin Veijer (Kalex) y del español Manu González, que fue tercero.

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El primer tiempo de referencia lo situó el propio Celestino Vietti con un 1:41:391. El italiano, que fue el más rápido en la jornada del viernes, puso alto el listón de entrada al quedarse tan solo una décima del récord del circuito (1:41:288) que fijó en la sesión matinal el español Manuel González, actual líder del mundial, que se colocó segundo a 45 milésimas, con Alonso López (Kalex) tercero.

Mientras tanto Daniel Holgado (Kalex), a punto de colisionar fatalmente con su compañero de equipo, se llevaba un buen susto cuando restaban todavía diez minutos para el final de la sesión. El español cerró su primera vuelta en la Q2 a falta de algo menos de cuatro minutos para situarse en novena posición, aunque en el tramo final pudo mejorar y avanzar hasta la octava.

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El neerlandés Collin Veijer, que tendrá que cumplir una 'vuelta larga' de sanción en la carrera del domingo, se colocó primero a falta de dos minutos y medio al parar el reloj en un competente 1:41:338, dejando la primera línea en tan solo 98 milésimas. Manuel González hizo aparición para volver a batir el récord de la pista con un 1:41:198 a un minuto del final, pero su tiempo fue invalidado.

En el último intento, Vietti pulverizó el récord del circuito con un 1:41:076, que rebajó en más de dos décimas la marca de González y en más de medio segundo el récord que firmó Holgado en 2025, dejando por detrás de él tanto a Veijer como a Manu.

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El español Izan Guevara tan solo pudo ser undécimo, a más de seis décimas de la cabeza, mientras que Álex Escrig se fue al suelo en el último giro y saldrá decimoctavo el domingo. Rueda, que avanzó desde la Q1, fue noveno, superando su mejor posición hasta la fecha, que había sido decimonoveno.

La segunda línea de salida será para los españoles Otolá, Alonso López y Aarón Canet, con Salac, Holgado y Rueda en la tercera.

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Previamente, el piloto italiano Luca Lunetta (Boscoscuro) y los españoles Iván Ortóla (Kalex), José Antonio Rueda (Kalex) y David Alonso (Kalex) conformaron el grupo cuatro pilotos que lograron avanzar desde la Q1 a la segunda y definitiva sesión de clasificación de la categoría de Moto 2.

Tras hacer bueno su último intento, Rueda se colocó tercero, a 96 milésimas del líder, desplazando fuera a un Zonta van den Goorbergh (Kalex) que se fue por los suelos en la curva 5 a falta de poco más de dos minutos para la conclusión de la Q1. Es la primera vez que tanto Lunetta y como Iván Ortolá clasifican para la Q2. EFE

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