Álex Márquez se impone en la carrera al esprint

Redacción deportes, 16 may (EFE).- El español Álex Márquez (Ducati) se ha impuesto en la carrera al esprint del Gran Premio de Cataluña de MotoGP, disputada en el circuito de Barcelona-Cataluña, por delante de su compatriota Pedro Acosta (KTM), que partió desde la 'pole'.
Jorge Martín (Aprilia), que luchaba por el liderato del Mundial junto a su compañero de equipo, Marco Bezzecchi, sufrió una caída y no pudo terminar, pero el italiano tan solo pudo ser noveno y sumó únicamente un punto. EFE
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