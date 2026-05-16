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Moreno destaca el poder del derecho al voto durante la jornada de reflexión antes de las elecciones autonómicas

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El presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha destacado la importancia que tiene el voto para "poder transformar y optar a lo que cada uno quiere", y ha trasladado que espera que todo el mundo ejerza su derecho al voto durante las elecciones autonómicas a la Presidencia de la Junta que celebrarán este domingo, 17 de mayo.

En declaraciones a Europa Press, el candidato por el PP-A ha detallado cómo está viviendo la jornada de reflexión de este sábado en Málaga capital, su ciudad natal, junto a su familia y seres queridos. "Es un día por fin de cierta tranquilidad y serenidad y he querido recuperar este sábado una tradición que había perdido durante meses de quedar con mis amigos más íntimos, los que conozco de casi la guardería, para comer; eso antes yo lo hacía una vez cada dos meses y llevo prácticamente un año sin poder quedar con ellos", ha afirmado Moreno.

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Asimismo, ha destacado la jornada de reflexión como "un día muy bonito para estar con los amigos de toda la vida, para hablar de otros temas que no sean políticas, hablar de la vida, de la familia", en definitiva, "un día tranquilo aquí junto al mar, aquí en mi ciudad y con mis amigos", ha señalado Juanma Moreno.

Finalmente, el candidato a la reelección ha deseado que haga un buen días, así como que todos los ciudadanos participen y ejerzan su derecho al voto durante el 17M. "El voto tiene un poder muy importante que es el poder transformar, el poder optar por lo que cada uno quiera; yo lo que espero y deseo es que todo el mundo vote", ha subrayado el presidente.

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Por otro lado, en un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de 'X', consultada por esta agencia, Juanma Moreno ha valorado cómo está viviendo la jornada de reflexión junto a sus amigos más cercanos. "Después de semanas tan intensas, de muchos actos y kilómetros en el coche, tomarme una cerveza con ellos me recarga las pilas", ha afirmado.

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