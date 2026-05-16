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109-139. Los Spurs arrollan a los Wolves y se citan con OKC en las finales del Oeste

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Chicago (EE.UU.), 15 may (EFE).- Los San Antonio Spurs arrollaron este viernes 139-109 a los Minnesota Timberwolves a domicilio en el sexto partido de la serie y se clasificaron para las finales de la Conferencia Oeste de la NBA, en la que se enfrentarán a los Oklahoma City Thunder, vigentes campeones.

Los Spurs dominaron de principio a fin el sexto partido de las semifinales del Oeste contra los Wolves, liderados por un doble doble de 32 puntos y once rebotes de Stephon Castle.

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Los texanos lanzaron con un 56 % de acierto y conectaron 18 de los 38 tiros de tres puntos intentados y regresarán a unas finales del Oeste por primera vez desde 2017.

El francés Victor Wembanyama aportó 19 puntos, seis rebotes y tres tapones y todo el quinteto titular de San Antonio acabó con dobles dígitos en anotación.

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De'Aaron Fox firmó 21 puntos y nueve asistencias, Julian Champagnie sumó 18 puntos y Devin Vassell, once; saliendo del banquillo, Dylan Harper contribuyó con quince puntos y seis de ocho en tiros.

Pusieron cuesta abajo el partido con un contundente parcial de 20-0 en el segundo cuarto, en el que el marcador reflejó un extraordinario 56-27 para los Spurs.

Los Wolves, en los que Anthony Edwards metió 24 puntos, Terrence Shannon Jr. aportó 21 y Naz Reid anotó 18, se dieron una oportunidad al contestar con un parcial de 27-11 en ese mismo segmento.

Consiguieron colocarse a trece puntos al acabar el cuarto, pero los Spurs completaron el trabajo tras el descanso. Un parcial de 11-4 al principio del tercer cuarto volvió a darles un cómodo margen y los Wolves no pudieron evitar la eliminación.

El 36-23 de ese cuarto entregó 26 puntos de ventaja a San Antonio en el 110-84 y los texanos pudieron gestionar energías en el último segmento. Fox, que dio el susto en la primera mitad por un problema de tobillo, antes de seguir compitiendo, no disputó minuto alguno para no arriesgar.

Los Spurs arrancarán el lunes las finales del Oeste contra unos Thunder que sellaron el pasado lunes su pase de ronda al completar un contundente 4-0 a Los Ángeles Lakers.

Los texanos fueron los únicos en la NBA capaces de ganar cuatro veces a los Thunder en esta temporada, entre la etapa regular y la Copa.

En el Este, los New York Knicks esperan a uno entre Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons, que jugarán este domingo el séptimo y decisivo encuentro de su serie. EFE

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