Vingegaard: "Contento con el triunfo y por sacar tiempo a los rivales"

Redacción deportes, 15 may (EFE).- El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) se mostró feliz con su primer triunfo en el Giro de Italia, en la cima del Blockhaus, una cita que el ciclista nórdico tenía planeada y que pudo dedicar a su equipo después de un "gran trabajo".

"Hoy quería ir por la victoria en el Blockhaus y estoy muy contento por haberla conseguido. Mis compañeros han hecho un trabajo impresionante y me hace feliz haberlo podido rematar", destacó.

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Vingegaard atacó a 5,5 km de meta con la única respuesta del italiano Pellizzari, pero en un segundo cambio de ritmo el danés se fue solo hasta meta.

"Con el primer ataque quería dejar la carrera un poco abierta, no estaba tan planeado, y estaba esperando a ver cuando hacer el movimiento definitivo. Había mucho viento de cara, pero una vez que salí ya no miré atrás", comentó el doble ganador del Tour de Francia y vencedor de la Vuelta a España 2025.

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Vingegaard recuperó más de 3 minutos respecto al líder, el portugués Afonso Eulalio, y ya es segundo en la general, a 3.17.

"Estoy contento de haber reducido tiempo. Ha sido un buen día para mí y para el equipo, que ha hecho muy buen trabajo. Coger tiempo sobre los rivales es siempre algo bueno", subrayó.

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En principio, el gran rival para Vingegaard era el italiano Giulio Pellizzari, pero la sorpresa fue el austríaco Felix Gall con su segundo puesto en la etapa y en la general.

"Félix Gall es un gran rival, ya lo sabía antes del Giro. Es un corredor muy fuerte y lo tenemos que tener siempre en consideración", concluyó. EFE

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