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Se estrena 'Leonas', el documental sobre los menores hospitalizados en soledad

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Madrid, 15 may (EFE).- El documental 'Leonas' llega este viernes a las salas de cine con el objetivo de mostrar la realidad de los menores sin tutela que pasan estancias largas en los hospitales sin estar acompañados, y de cómo una asociación, Mamás en Acción, les protege con la fuerza y la ternura de una leona.

"La soledad no deseada es la verdadera pandemia actual y no solamente en los hospitales ni en España, si no en todo el mundo", ha destacado la fundadora de la asociación, Majo Gimeno, con motivo del estreno del documental, cuyo título surgió durante el rodaje.

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Para el director, Juan Manuel Cotelo, este es "un piropo que recoge dos ingredientes, la fuerza y la ternura, en igual medida: fuerza para proteger y ternura para recoger".

Y con esos dos ingredientes, Majo Gimeno creó, hace ya 13 años, la asociación Mamás en Acción.

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Como cuenta en el documental, un día se enteró de que, en el Hospital Universitario La Fe de València, donde ella reside, había un niño que se encontraba hospitalizado y sin la compañía de sus padres, pero no podía acompañarlo de forma individual, necesitaba el respaldo legal de una entidad al tratarse de un menor bajo la tutela de la administración.

Así surgió la asociación que hoy en día se encuentra en 15 ciudades españolas y ha hecho más de 120.000 horas de acompañamientos a menores sin tutela hospitalizados.

Juan Manuel Cotelo escuchó la historia de Mamás en Acción en un plató de televisión y al instante supo que tenía que hacer algo con aquello. "En esa historia vi el potencial de transformar, de invitar al espectador a realizar un acto de amor", ha contado.

En la película no solo vemos el testimonio de Majo Gimeno, sino también el de varios voluntarios de Mamás en Acción, con los que se muestra a la organización por dentro y se conocen sus miedos y alegrías.

"Todos los que aparecen son personas cercanas a mí, todos son de València, pero también buscaba en ellos que hubiera diversidad. Para mí era muy importante que nadie creyera que esto solo lo puede hacer el perfil de madre", ha destacado la fundadora.

Desde un ingeniero hasta una pensionista, todos se han convertido en cuidadores, y aunque acompañar pueda parecer sencillo, Gimeno subraya que no todo es tan "ideal" porque los acompañamientos son complicados y los voluntarios tienen que gestionar la ansiedad y no llevarse los problemas de los niños a casa.

Mamás en Acción tiene actualmente 8.000 voluntarios en lista de espera. Pero Gimeno explica que con el documental no pretende unir a más personas a la causa, sino luchar contra una de las lacras del país: la soledad no deseada.

"No hace falta crear un colectivo ni apuntarse a Mamás en Acción. A tu lado tienes a muchísima gente que se siente sola aun estando rodeada de personas, y es ahí donde creo que todos debemos actuar", ha reflexionado. EFE

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