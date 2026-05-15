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Moreno cerrará campaña en Málaga, y los demás candidatos en Sevilla, Montero junto a Sánchez y Gavira con Abascal

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Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía de las cinco formaciones con representación parlamentaria en la última legislatura han elegido la ciudad de Sevilla para los actos con los que cerrarán este viernes, 15 de mayo, sus campañas electorales de cara a los comicios autonómicos que se celebran este domingo día 17, con la excepción del líder del PP-A y candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno, quien estará en Málaga, circunscripción por la que se presenta a estos comicios al Parlamento andaluz.

El Paseo Antonio Banderas, frente a la sede de la Diputación malagueña, es el lugar elegido para el mitin de cierre de campaña de Moreno que estará acompañado a partir de las 20,00 horas por el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, la candidata número dos por esta provincia, Carolina España, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

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Previamente, el candidato del PP-A estará en Sevilla en un acto a las 12,30 horas en el Paseo Miguel de Unamuno de Sevilla Este junto a los candidatos provinciales, Patricia del Pozo y Jorge Paradela, el presidente provincial del partido, Ricardo Sánchez, y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz.

Posteriormente, se desplazará a Granada para acudir al acto de cierre del PP granadino en la plaza Bib-Rambla a las 17,15 horas junto a la cabeza de lista por esta provincia, Rocío Díaz, el presidente del PP provincial, Francis Rodríguez, y la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo.

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Por su parte, la secretaria general del PSOE-A y candidata a la Junta, María Jesús Montero, cerrará campaña con un acto en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) en el que, como en otras tres ocasiones anteriores durante la campaña, estará acompañada por el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez. Con este serán seis los mítines que ha protagonizado en Andalucía con quien fuera vicepresidenta primera de su Ejecutivo en apenas un mes, incluidos dos de la precampaña.

El mitin está programado para que empiece a las 18,00 horas en el Pabellón 1 de dicho recinto. El candidato de Vox a la presidencia de la Junta, Manuel Gavira, también estará respaldado en su acto de fin de campaña por el líder nacional de su formación, Santiago Abascal, que ha mantenido una intensa actividad en Andalucía desde el inicio de la campaña.

Además, en este acto, que tendrá lugar en la Plaza Virgen de los Reyes de Sevilla a partir de las 20.00 horas. Al acto acudirán los líderes de Vox que han concurrido a las tres elecciones autonómicas celebradas antes de las andaluzas, es decir, las de Extremadura, con el ahora vicepresidente, Óscar Fernández Calle; Aragón, y también vicepresidente, Alejandro Nolasco, y Castilla y León, Carlos Pollán.

Por su parte, el candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, también cerrará campaña en Sevilla, con un "mitin-fiesta" convocado en la Plaza Alcalde Horacio Hermoso del barrio del Tiro de Línea que está previsto que empiece a partir de las 19,30 horas. En el acto también intervendrán quien fuera portavoz del grupo Por Andalucía en el Parlamento andaluz en la última legislatura, Inma Nieto; las candidatas Alejandra Durán y Ana Aranda, y el coordinador general de IU Andalucía y diputado en el Congreso, Toni Valero.

Finalmente, Adelante Andalucía ha elegido la Alameda de Hércules de Sevilla para su acto de fin de campaña, que comenzará a partir de las 19,30 horas, y en el que participarán el candidato a la presidencia de la Junta, José Ignacio García; y los cabezas de lista del partido por las provincias de Sevilla, Málaga y Granada, Begoña Iza, Luis Rodrigo e Inma Manzano, respectivamente. Estará presentado por el actor y cómico Adrián Pino, y al finalizar el mismo actuará el grupo de rock andaluz Quentin Gas.

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EuropaPress

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