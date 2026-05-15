Espana agencias

Más de 14.500 agentes garantizarán la seguridad en 3.757 colegios electorales en Andalucía

Guardar
Google icon

Sevilla, 15 may (EFE).- Un total de 14.583 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garantizarán el correcto desarrollo de las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía de este domingo en los 3.757 locales electorales habilitados en esta comunidad.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado este viernes sobre este dispositivo de seguridad y ha subrayado la labor conjunta y la coordinación entre los distintos cuerpos policiales implicados.

PUBLICIDAD

El objetivo es garantizar el normal funcionamiento de la jornada electoral y el adecuado desarrollo de los comicios al Parlamento de Andalucía, ha indicado.

"Se trata de un dispositivo de gran envergadura destinado a garantizar que la jornada electoral transcurra con normalidad, seguridad y ausencia de incidentes, de manera que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con plena libertad y garantías", ha explicado.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha trasladado su agradecimiento por el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de todos los cuerpos policiales que participan en el operativo.

A este operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, se sumarán también efectivos de las policías locales de distintos municipios andaluces, así como funcionarios de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

El dispositivo de seguridad coordinado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dará cobertura al conjunto de colegios electorales de Andalucía.

La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.

El operativo se completará con la participación de miembros de las diferentes policías locales y de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen activo el operativo de seguridad desde el inicio de la campaña electoral, en una primera fase centrada en la recopilación de información y en la prevención de posibles incidentes o situaciones de conflicto.

A partir de las 20:00 horas del domingo 17 de mayo se pondrá en marcha una segunda fase del dispositivo, en la que los agentes asumirán labores de vigilancia y control tanto de los centros de votación como de la custodia del material electoral.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen un seguimiento específico de 10.403 mesas electorales durante la jornada de votación en Andalucía, para estos comicios en los que se habilitarán 3.757 locales electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad.

Según datos del censo electoral están llamados a ejercer su derecho al voto un total de 6.812.861 andaluces, de los que 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 corresponden a electores inscritos en el extranjero.

Además, de los electores residentes en Andalucía, 368.853 podrán participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento de Andalucía, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 19 de junio de 2022. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Moreno cerrará campaña en Málaga, y los demás candidatos en Sevilla, Montero junto a Sánchez y Gavira con Abascal

Moreno cerrará campaña en Málaga, y los demás candidatos en Sevilla, Montero junto a Sánchez y Gavira con Abascal

Se estrena 'Leonas', el documental sobre los menores hospitalizados en soledad

Infobae

Los peritos del accidente de la pasarela costera de El Bocal (Santander) testifican este viernes

Los peritos del accidente de la pasarela costera de El Bocal (Santander) testifican este viernes

La Puerta del Sol sigue recordando con una placa los 15 años del 15M, la acampada de la indignación ciudadana

La Puerta del Sol sigue recordando con una placa los 15 años del 15M, la acampada de la indignación ciudadana

'Hugo 24', una película sobre la vivienda: No está de más hablar de los problemas de todos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

Cómo el 15M acabó con la política que conocimos: 15 años del fin del bipartidismo PSOE-PP

15 años del 15M: del hartazgo político, el paro y la crisis de la vivienda a la actualidad

El juez archiva la querella por el suicidio de Sandra Peña que presentó la familia contra el colegio: considera que el centro actuó ante el presunto acoso escolar

Ayuso avisa de que Sánchez está preparando una “compra masiva de votos” e ironiza con que dará ayudas hasta a “mujeres afectadas por ballenas” para seguir gobernando

El PP fuerza un debate sobre la prórroga de los presupuestos del Gobierno y el uso de fondos europeos para cubrir gasto en pensiones pese al aval de Bruselas

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo

Calor extremo, riesgos de golpes de calor y pausas “demasiado cortas”: expertos en salud alertan a la FIFA sobre el Mundial 2026