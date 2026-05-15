Más de 14.500 agentes garantizarán la seguridad en 3.757 colegios electorales en Andalucía

Sevilla, 15 may (EFE).- Un total de 14.583 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado garantizarán el correcto desarrollo de las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía de este domingo en los 3.757 locales electorales habilitados en esta comunidad.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha informado este viernes sobre este dispositivo de seguridad y ha subrayado la labor conjunta y la coordinación entre los distintos cuerpos policiales implicados.

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El objetivo es garantizar el normal funcionamiento de la jornada electoral y el adecuado desarrollo de los comicios al Parlamento de Andalucía, ha indicado.

"Se trata de un dispositivo de gran envergadura destinado a garantizar que la jornada electoral transcurra con normalidad, seguridad y ausencia de incidentes, de manera que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto con plena libertad y garantías", ha explicado.

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Asimismo, ha trasladado su agradecimiento por el esfuerzo, la dedicación y la profesionalidad de todos los cuerpos policiales que participan en el operativo.

A este operativo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional, se sumarán también efectivos de las policías locales de distintos municipios andaluces, así como funcionarios de la Unidad de la Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma.

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El dispositivo de seguridad coordinado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dará cobertura al conjunto de colegios electorales de Andalucía.

La Guardia Civil contará con 8.999 agentes desplegados en su ámbito territorial de actuación, que abarca 785 municipios andaluces, mientras que la Policía Nacional destinará 5.584 funcionarios a la vigilancia y seguridad de los centros electorales situados en su demarcación.

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El operativo se completará con la participación de miembros de las diferentes policías locales y de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Guardia Civil y la Policía Nacional mantienen activo el operativo de seguridad desde el inicio de la campaña electoral, en una primera fase centrada en la recopilación de información y en la prevención de posibles incidentes o situaciones de conflicto.

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A partir de las 20:00 horas del domingo 17 de mayo se pondrá en marcha una segunda fase del dispositivo, en la que los agentes asumirán labores de vigilancia y control tanto de los centros de votación como de la custodia del material electoral.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hacen un seguimiento específico de 10.403 mesas electorales durante la jornada de votación en Andalucía, para estos comicios en los que se habilitarán 3.757 locales electorales distribuidos entre los 785 municipios de la comunidad.

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Según datos del censo electoral están llamados a ejercer su derecho al voto un total de 6.812.861 andaluces, de los que 6.510.856 residen en Andalucía y 302.005 corresponden a electores inscritos en el extranjero.

Además, de los electores residentes en Andalucía, 368.853 podrán participar por primera vez en unas elecciones al Parlamento de Andalucía, por haber cumplido 18 años desde la anterior votación, celebrada el 19 de junio de 2022. EFE

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