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España logra dos platas y un bronce en la primera sesión de finales de Brandemburgo

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Redacción deportes, 15 may (EFE).- Los españoles Sara Ouzande, Lucía Val, Daniela García Heredia y Bárbara Pardo, en K4 500, y Pablo Graña, en C1 200, lograron sendas medallas de plata en la prueba de la Copa del Mundo de piragüismo que se está disputando en la ciudad alemana de Brandemburgo en una jornada donde Angels Moreno y Viktoria Yarchevska sumaron también un bronce en C2 500.

Las cuatro palistas, que un día antes habían logrado el pase a la Final A tras ser segundas de su serie, cruzaron la meta con un registro de 1:33.95, solo por detrás del equipo chino formado por Shimeng Yu, Mengdie Yin, Nan Wang y Siyu Shen, quienes acabaron marcando 1:32.77. Es la segunda plaza seguida de las españolas tras la conseguida en Szeged (Hungría) hace una semana.

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Tercera fue la embarcación alemana integrada por Paulina Paszek, Nele Reinwardt, Pauline Jagsch y Finja Hermanussen, quienes tras superar el día anterior a las españolas esta vez tuvieron que conformarse con el bronce con un tiempo de 1:34.81.

En el caso de Graña, ganador de su carrera de semifinales, se quedó sin el oro por diecinueve centésimas al marcar él un crono de 38.63 y el uzbeko Artur Guliev de 38.44. Junto a ellos se subió al podio el ruso Sergey Svinarev (39.09).

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Por su parte, Moreno y Yarchevska, ganadoras de su serie el jueves, concluyeron su participación con 1:56.34 en una prueba que ganaron las húngaras Anna Agnes Kiss y Bianka Nagy (1:55.57) seguidas de las chinas Mengya Sun y Yanan Ma (1:55.68). Además las también españolas María Corbera y Claudia Couto fueron octavas con 1:58.70.

En lo que respecta al resto de la representación de España en esta segunda fecha Pablo Crespo acabó sexto en C1 100 con 3:54.11; Laia Pelachs quinta en K1 1000 con 4:00.80; y David González quinto en VL1 200 con 01:07.64. EFE

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