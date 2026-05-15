El Recoletas Atlético Valladolid incorpora desde el Alcobendas al central Alejandro Colón

Valladolid, 15 may (EFE).- El Recoletas Atlético Valladolid ha incorporado a sus filas, para las cuatro próximas temporadas, al central internacional en categorías inferiores Alejandro Colón, que llega procedente del Alcobendas para sustituir a Martin Karapalevski como director del equipo azulón.

Tras el fichaje del portero húngaro Benedek Nagy -quien suplirá la salida de Juan Manuel Bar-, el club vallisoletano ha confirmado la llegada de Colón, un joven jugador nacido en Alicante hace 19 años que, con 1,94 de estatura, ha sido el máximo anotador del cuadro madrileño esta temporada con 99 goles en 18 encuentros.

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Formado en la cantera del Club BM Alcobendas, el nuevo primera línea de los gladiadores azules -que también puede actuar de lateral izquierdo- se ha curtido durante los dos últimos cursos en el primer equipo del club madrileño, que ha disputado la segunda categoría del balonmano nacional.

En la selección ha acumulado 51 partidos internacionales, tras haber sido parte de los Hispanos en categoría promesas, juvenil y júnior, logrando la medalla de plata en el Mundial Sub-19 2025 de Egipto, donde cayó el combinado nacional, tras dos prórrogas, ante Alemania.

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Colón está ahora concentrado con la selección júnior que dirige Nacho Moyano en Monastir (Túnez), para disputar el Torneo Internacional Hedi Malek, preparatorio para el próximo Europeo, en el que España ya venció a Austria 39-25, con dos tantos del nuevo integrante del Recoletas. EFE

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