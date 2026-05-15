Espana agencias

El Recoletas Atlético Valladolid incorpora desde el Alcobendas al central Alejandro Colón

Guardar
Google icon

Valladolid, 15 may (EFE).- El Recoletas Atlético Valladolid ha incorporado a sus filas, para las cuatro próximas temporadas, al central internacional en categorías inferiores Alejandro Colón, que llega procedente del Alcobendas para sustituir a Martin Karapalevski como director del equipo azulón.

Tras el fichaje del portero húngaro Benedek Nagy -quien suplirá la salida de Juan Manuel Bar-, el club vallisoletano ha confirmado la llegada de Colón, un joven jugador nacido en Alicante hace 19 años que, con 1,94 de estatura, ha sido el máximo anotador del cuadro madrileño esta temporada con 99 goles en 18 encuentros.

PUBLICIDAD

Formado en la cantera del Club BM Alcobendas, el nuevo primera línea de los gladiadores azules -que también puede actuar de lateral izquierdo- se ha curtido durante los dos últimos cursos en el primer equipo del club madrileño, que ha disputado la segunda categoría del balonmano nacional.

En la selección ha acumulado 51 partidos internacionales, tras haber sido parte de los Hispanos en categoría promesas, juvenil y júnior, logrando la medalla de plata en el Mundial Sub-19 2025 de Egipto, donde cayó el combinado nacional, tras dos prórrogas, ante Alemania.

PUBLICIDAD

Colón está ahora concentrado con la selección júnior que dirige Nacho Moyano en Monastir (Túnez), para disputar el Torneo Internacional Hedi Malek, preparatorio para el próximo Europeo, en el que España ya venció a Austria 39-25, con dos tantos del nuevo integrante del Recoletas. EFE

mim/rjh/arh

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Bolsa española pierde un 1,05 % por la caída de Wall Street y el alza del 3 % del crudo

Infobae

Vingegaard: "Contento con el triunfo y por sacar tiempo a los rivales"

Infobae

Flamengo presiona a Palmeiras en la pelea por el liderato de la liga brasileña

Infobae

Dorival Júnior asume el banquillo del São Paulo tras la salida de Roger Machado

Infobae

Muere un hombre de 52 años por disparos en Villanueva de la Serena (Badajoz)

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

Andalucía se enfrenta al cierre de la campaña electoral con el PP al filo de la mayoría absoluta y el PSOE hundido ante un posible batacazo

La Guardia Civil detiene a 31 personas e incauta 300.000 dosis en el mayor operativo español contra la droga ‘flakka’, utilizada con fines sexuales

Una narcolancha embiste a una patrullera de Aduanas durante una persecución en Almería, en plena polémica contra Marlaska

ECONOMÍA

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

El 26 % de los trabajadores desearía empezar de cero en otra carrera: seguir una pasión laboral cada vez es más difícil por estrés, bajos salarios y la sombra de la IA

Trabajo declara la ‘guerra’ a las plataformas que cobran por intermediar en la contratación de las empleadas del hogar: “Se acabó hacer negocio con ellas”

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo