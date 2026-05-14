Un acertante de Aljucer (Murcia) gana 1.247.451 euros en la bonoloto del jueves

Madrid, 14 may (EFE).- En el sorteo de la Bonoloto de hoy jueves 14 de mayo hay en Aljucer (Murcia) un boleto de la primera categoría (6 aciertos) premiado con 1.247.451 euros.
El boleto ha sido validado en el despacho receptor número 53.665 de Aljucer, situado en la calle Vereda 4.
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De la segunda categoría (5 aciertos + complementario) hay un boleto acertante en Valencia, premiado con 164.278 euros.
Combinación ganadora: 28-37-40-25-01-36
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Complementario: 13, reintegro: 6.
EFE
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