Robles: Trabajamos para que militares y guardias civiles sean una profesión de riesgo

La Carlota (Córdoba), 14 may (EFE).- La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha asegurado este jueves que su ministerio y el de Interior trabajan para que las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil sean profesiones de riesgo, tras la muerte de dos agentes cuando perseguían una narcolancha frente a la costa de Huelva.

Robles, que ha participado en La Carlota (Córdoba) en un acto electoral del PSOE-A, ha señalado a los periodista que el PP está "haciendo oportunismo" con este tema cuando "sabe perfectamente" que "estamos trabajando en ello y ya tenemos un texto".

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Ha recordado que las Fuerzas Armadas actúan en la actualidad en 3.000 misiones y la Guardia Civil lucha contra el narcotráfico y "se merecen lo mejor, y desde ambos ministerios se trabaja en ello "sin oportunismo".

La ministra de Defensa ha asegurado que "no hay ninguna duda en ese tema sobre el compromiso que está además plasmado negro sobre blanco".

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Margarita Robles ha señalado que en los casi ocho años que lleva de ministra de Defensa siempre se ha sentido "profundamente orgullosa y lo digo alto y claro, de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil" y ha insistido en que las pone en valor en todos los actos que participa.

Respecto a los abucheos que ayer recibió el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, la titular de Defensa ha dicho que "cada uno tiene derecho a expresarse como quiera y yo ahí respeto todas las expresiones".

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Preguntada por el viaje de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a México, ha afirmado que "cuando uno va a un país extranjero tiene que respetar la historia, las costumbres y las tradiciones".

Sin embargo, ha señalado que Ayuso "tiene una costumbre que yo creo que no es una buena costumbre" y esta es que "siempre tiene que dar lecciones a los demás y yo creo que ella debería empezar por ser mucho más prudente".

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Para la ministra de Defensa, la presidenta de la Comunidad de Madrid "debería ocuparse" de los problemas que existen en esta comunidad. EFE