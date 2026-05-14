El padre de Riquelme no desvela si optará al Real Madrid y recuerda que aún "es muy joven"

Torrevieja (Alicante), 14 may (EFE).- El padre del empresario Enrique Riquelme Vives, que se perfila como posible aspirante a presidir el Real Madrid, evitó este jueves desvelar si su hijo encabezará una candidatura frente al actual mandatario, Florentino Pérez, y recordó que, con sólo 37 años, aún "es muy joven".

"Mi hijo es muy madridista", sostuvo Enrique Riquelme de la Torre, que entre 2006 y 2009 fue miembro de la junta directiva madridista en las etapas de Ramón Calderón y Vicente Boluda, "y todo lo que sea bueno para el Real Madrid, esté quien esté, para nosotros es bueno".

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Preguntado por EFE por las intenciones de su hijo, que es presidente ejecutivo del Grupo Cox y socio número 43.858 del club blanco, Enrique Riquelme padre explicó que habla telefónicamente "todos los días" con él y que le ve "muy bien, muy animado", pero sostuvo que desconoce si se enfrentará a Pérez en las elecciones: "Eso tiene que decirlo mi hijo, no lo tengo que decir yo".

Riquelme de la Torre hizo estas declaraciones a los periodistas durante una visita junto al alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, a las obras del puerto de la ciudad en su condición de empresario concesionario del centro de ocio Paseo del Mar.

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Tras señalar que prefiere no desvelar qué le ha recomendado tras el anuncio de elecciones en el Real Madrid, sí comentó que le ha recordado en sus conversaciones que "tiene 37 años y es muy joven": "Mi hijo es una persona muy trabajadora, muy seria, y siempre lo ha sido" como se refleja en que "se fue con 19 años a Panamá a trabajar".

"Aparte de trabajadora y buena es honrada", continuó el exdirectivo de Ramón Calderón y Vicente Boluda, antes de proseguir: "Yo no soy mi hijo y no puedo contestar a esas preguntas".

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Puso de manifiesto que el anuncio de Pérez encontró a su hijo en México, uno de los puntos desde donde dirige "una empresa muy grande (el Grupo Cox) y con muchas personas a su cargo", por lo que, como padre, su mayor deseo es "que esté con su empresa y su trabajo".

"Las elecciones eran en el (año) 28 y las ha adelantado. Está en su derecho y no soy quién para juzgar cuándo tiene que convocarlas", indicó el padre del posible aspirante, quien en todo caso quiso dejar claro, independientemente de lo que ocurra en el futuro, que "Florentino es un gran presidente, no puedo decir otra cosa". EFE

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