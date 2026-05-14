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Asedas defiende el "esfuerzo" de los súper para mantener los precios a pesar de la guerra

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Madrid, 14 may (EFE).- La patronal de supermercados Asedas ha defendido el "esfuerzo" que están haciendo las compañías para mantener los precios de los alimentos en los niveles "más bajos posibles ante el incremento de los costes" en la cadena de valor consecuencia, principalmente, del conflicto en Oriente Medio.

De hecho, desde la patronal han calculado en 51 millones de euros la repercusión de la subida del precio del gasóleo desde marzo y la cifra "no ha dejado de crecer desde que comenzó la guerra, aun contabilizando la ayuda de 0,20 euros por litro que aplica el Gobierno a los transportistas".

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Ha incidido en que la distribución alimentaria está haciendo, "nuevamente", un ejercicio de "contención" de precios para "aliviar" el gasto de las familias", especialmente en los productos básicos como el azúcar, los huevos o el pan.

Ha hecho esa apreciación tras conocer este jueves que el IPC mensual de abril apenas recoge variaciones mensuales de la cesta básica de la compra en una mayoría de rúbricas.

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La "intensa" competencia de empresas de distribución alimentaria -con más de 200 operadores a disposición del consumidor- es también un factor "fundamental" que contribuye a contener los precios finales, según ha reconocido Asedas. EFE

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EFE

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