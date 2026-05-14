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Al banquillo nueve activistas climáticos acusados de rociar de pintura roja la fachada del Congreso en 2023

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El Juzgado de lo Penal número 10 de Madrid celebrará este jueves en Madrid el juicio contra nueve activistas vinculados a los colectivos ecologistas Futuro Vegetal, Extinction Rebellion y Scientist Rebellion, acusados de causar daños en la fachada del Congreso de los Diputados durante una protesta contra la inacción ante el cambio climático.

La Fiscalía solicita para cada uno de los acusados una pena de un año y nueve meses de prisión por un delito contra el patrimonio histórico, además del pago conjunto de una indemnización de 5.863,98 euros al Estado por los gastos de restauración ocasionados.

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Según el escrito de acusación, los hechos ocurrieron poco después de las 12.10 horas del 30 de marzo de 2023, cuando los nueve activistas acudieron concertadamente a la Plaza de las Cortes portando pintura roja.

El Ministerio Público sostiene que los acusados se habían repartido previamente distintas tareas para ejecutar la acción, distraer la atención policial y documentar los hechos.

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La acusación relata que los manifestantes arrojaron pintura sobre varias zonas de la fachada principal del Palacio del Congreso, incluyendo la puerta principal de bronce, la escalinata, uno de los leones y diversas columnas del edificio.

La protesta, según la Fiscalía, se realizó "con fines de protesta política" vinculados a las llamadas "emergencias" derivadas del cambio climático.

El Ministerio Público destaca que el Congreso de los Diputados cuenta con la máxima protección patrimonial en Madrid y tiene incoado expediente como Bien de Interés Cultural.

La limpieza y restauración de los daños obligó, según el escrito, a utilizar sistemas específicos e inocuos para la piedra y los morteros del edificio, así como a decapar el barniz protector de una de las esculturas para eliminar restos de pigmentación rojiza.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito contra el patrimonio histórico del artículo 323 del Código Penal y sostiene que los acusados actuaron de manera coordinada y previamente planificada.

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EuropaPress

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