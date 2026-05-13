Espana agencias

Feijóo se compromete a elaborar un Plan Nacional de Salud Mental con más profesionales e inversión "suficiente"

Guardar
Google icon
Imagen THXXW5WDOVBFXCSV5UXCZSWZ2Y

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha marcado como objetivo si gobierna elaborar un Plan Nacional de Salud Mental que refuerce la prevención y la atención temprana, aumente el número de profesionales sanitarios, elabore una estrategia específica juvenil e incluya inversión "suficiente".

Así lo trasladará este miércoles a expertos, psicólogos, psiquiatras y profesionales del ámbito sanitario y social con los que se reunirá en la sede del PP para constituir la Mesa por la Salud Mental. Se trata de escuchar, analizar y avanzar en "propuestas serias y rigurosas" frente a uno de los principales problemas que afectan hoy a millones de españoles, según han indicado fuentes 'populares'.

PUBLICIDAD

En esa reunión Feijóo anunciará un plan con medidas y dotación económica para "abordar un problema que cada vez afecta a un mayor número de ciudadanos". "La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo", han señalado fuentes del PP.

Así, el PP ha subrayado que en España uno de cada tres ciudadanos "ha tenido algún problema de salud mental registrado en Atención Primaria, el consumo de antidepresivos ha aumentado más de un 40% en la última década y cerca de 4.000 personas fallecen cada año por suicidio".

PUBLICIDAD

"DÉFICIT DE PROFESIONALES"

El PP se compromete a no quedarse "quieto" ante esta realidad, dado que, a su juicio, el Gobierno "aporta apenas 1 euro por habitante en salud mental" y sigue manteniendo a España "en un permanente déficit de profesionales".

La Mesa por la Salud Mental tendrá como objetivo elaborar un Plan Nacional de Salud Mental que "de verdad aporte soluciones, reforzando la prevención y la atención temprana, aumentando el número de profesionales sanitarios en el sistema, elaborando una estrategia específica infanto-juvenil e invirtiendo de forma suficiente en salud mental", han añadido las mismas fuentes.

El PP ha señalado que frente a un Gobierno "preocupado cada mañana por las portadas sobre sus casos de corrupción y las decisiones judiciales", el PP está centrado en "diseñar la España del mañana que llegará con Feijóo en la Moncloa" que incluya "una agenda social útil" que aporte "soluciones" a los problemas reales de los ciudadanos.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Adelante difunde un vídeo de su candidato cantando el himno de Andalucía con cuatro años

Infobae

Envían a la Fiscalía por "indicios de delito" una denuncia por acoso en hospital navarro

Infobae

Montero quiere movilizar el 17M a 500.000 progresistas que se abstienen en las andaluzas

Infobae

El acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca): "Si he sido yo, no lo recuerdo"

El acusado del crimen de la Colònia de Sant Jordi (Mallorca): "Si he sido yo, no lo recuerdo"

Almada afirma que los futbolistas del Real Oviedo "no se han guardado nada"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

El Supremo reconoce como fija a una trabajadora después de 13 años como interina en el Ayuntamiento de Madrid: aprobó la oposición, pero no consiguió plaza

La Armada participará en “dos de los ejercicios navales más avanzados del mundo” organizados por Estados Unidos

La Audiencia de Barcelona ordena investigar el uso de gas pimienta por parte de los Mossos en una de las manifestaciones propalestina del 15 de octubre

La Justicia declara procedente el despido de una limpiadora por un uso excesivo del móvil durante su jornada superando la media de una hora diaria

Nunca hagas estas 3 cosas si te despiden: un abogado explica los motivos

ECONOMÍA

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

El precio del suelo urbano sube casi un 13% en diez años, lo mismo que el de la vivienda en solo uno

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Una gran mayoría de los españoles culpa a los pisos turísticos y a la especulación de la crisis de la vivienda

Comprar casa en 2026 será más difícil: pocas viviendas, hipotecas sólo para los ‘elegidos’ y precios lejos de tocar techo

Europa no consigue abandonar el gas ruso: España dispara un 43% sus compras de GNL a Rusia y paga 3.700 millones a EEUU por el más caro del mercado

DEPORTES

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El fin de una era en Nervión: la presidencia del Sevilla FC deja de estar en manos de familias y pasa a un modelo empresarial

El FC Barcelona estudia denunciar al Real Madrid por las declaraciones de Florentino Pérez sobre el ‘caso Negreira’

Iker Casillas opina sobre la rueda de prensa de Florentino Pérez: “A mí me ha gustado”

Florentino no tiene rival: los requisitos de patrimonio, antigüedad y nacionalidad para ser presidente del Real Madrid

Theo Hernández podría haber gestionado las fiestas con ‘scorts’ y gas de la risa de la Serie A: se filtran vídeos del jugador de fiesta