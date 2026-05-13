Feijóo se compromete a elaborar un Plan Nacional de Salud Mental con más profesionales e inversión "suficiente"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha marcado como objetivo si gobierna elaborar un Plan Nacional de Salud Mental que refuerce la prevención y la atención temprana, aumente el número de profesionales sanitarios, elabore una estrategia específica juvenil e incluya inversión "suficiente".

Así lo trasladará este miércoles a expertos, psicólogos, psiquiatras y profesionales del ámbito sanitario y social con los que se reunirá en la sede del PP para constituir la Mesa por la Salud Mental. Se trata de escuchar, analizar y avanzar en "propuestas serias y rigurosas" frente a uno de los principales problemas que afectan hoy a millones de españoles, según han indicado fuentes 'populares'.

PUBLICIDAD

En esa reunión Feijóo anunciará un plan con medidas y dotación económica para "abordar un problema que cada vez afecta a un mayor número de ciudadanos". "La salud mental se ha convertido en uno de los grandes desafíos sanitarios y sociales de nuestro tiempo", han señalado fuentes del PP.

Así, el PP ha subrayado que en España uno de cada tres ciudadanos "ha tenido algún problema de salud mental registrado en Atención Primaria, el consumo de antidepresivos ha aumentado más de un 40% en la última década y cerca de 4.000 personas fallecen cada año por suicidio".

PUBLICIDAD

"DÉFICIT DE PROFESIONALES"

El PP se compromete a no quedarse "quieto" ante esta realidad, dado que, a su juicio, el Gobierno "aporta apenas 1 euro por habitante en salud mental" y sigue manteniendo a España "en un permanente déficit de profesionales".

PUBLICIDAD

La Mesa por la Salud Mental tendrá como objetivo elaborar un Plan Nacional de Salud Mental que "de verdad aporte soluciones, reforzando la prevención y la atención temprana, aumentando el número de profesionales sanitarios en el sistema, elaborando una estrategia específica infanto-juvenil e invirtiendo de forma suficiente en salud mental", han añadido las mismas fuentes.

El PP ha señalado que frente a un Gobierno "preocupado cada mañana por las portadas sobre sus casos de corrupción y las decisiones judiciales", el PP está centrado en "diseñar la España del mañana que llegará con Feijóo en la Moncloa" que incluya "una agenda social útil" que aporte "soluciones" a los problemas reales de los ciudadanos.

PUBLICIDAD