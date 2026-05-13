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Dos detenidos en Los Alcázares (Murcia) dirigían una red internacional de droga

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Murcia, 13 may (EFE).- La Guardia Civil ha detenido en Los Alcázares (Murcia) a dos integrantes de una cúpula criminal especializada en el tráfico internacional de estupefacientes mediante envíos de paquetería, con base de actuación en España y conexiones en Europa, ha informado el instituto armado.

La fase final de la investigación ‘Iris 24’ se precipitó en un control preventivo en Los Alcázares, donde la Policía Local detectó irregularidades en la documentación de dos ocupantes de un vehículo que fueron detenidos tras confirmar la policía su identidad como responsables de la red criminal.

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Uno de los dos detenidos es el presunto cabecilla de la organización, con antecedentes en Irlanda por hechos similares, y el otro es el conductor del vehículo que, además, ha sido imputado por un delito contra la seguridad vial por carecer de permiso de conducción.

La investigación, desarrollada en colaboración entre la Guardia Civil de Murcia y de Valencia, ha incluido registros en Murcia, Alicante, Valencia y Tarragona, donde se han intervenido más de 23 kilogramos de marihuana, un kilogramo de cocaína, 80 gramos de heroína, además de envasadoras al vacío, básculas de precisión y material para el embalaje de los paquetes.

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La operación, que continúa abierta sin que se descarten nuevas detenciones, se inició en 2024 cuando unidades de Policía Judicial y de Fiscal y Fronteras detectaron indicios de una red dedicada a la adquisición y envío de drogas desde España hacia distintos países europeos.

Según la investigación, el grupo adquiría cocaína, heroína y marihuana a otras organizaciones de narcotráfico y procedía después a su preparación en paquetes de entre 100 gramos y dos kilogramos.

La droga era envasada al vacío y oculta en dobles fondos de electrodomésticos y objetos cotidianos como exprimidores, infladores o vinotecas para evitar su detección en los controles de seguridad. Los envíos se realizaban a través de empresas de paquetería con destino a distintos puntos de Europa.

La organización destacaba por el uso de múltiples medidas de seguridad, entre ellas la utilización de documentación falsa, identidades usurpadas para alquilar vehículos y el empleo de pasaportes y permisos de conducir irlandeses falsificados.

Además, sus integrantes cambiaban de residencia de forma constante entre Murcia, Alicante, Valencia y Tarragona para dificultar su localización.

Durante la investigación, que ha contado con la colaboración de autoridades de Reino Unido, Irlanda y República Checa, se han detectado una veintena de envíos de droga interceptados en controles en el Aeropuerto de Valencia antes de su salida del país.

Los arrestados están acusados de pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública por tráfico de drogas y falsificación de documento público. EFE

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