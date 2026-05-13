Brugué, recién recuperado de una operación de rodilla, marca su primer gol en Primera

Valencia, 13 may (EFE).- El delantero del Levante Roger Brugué marcó este martes en Vigo ante el Celta el 2-3 de la victoria de su equipo, un tanto que supuso su primer gol en Primera División solo unos días después de reaparecer tras recuperarse de una operación en la rodilla izquierda.

A sus 29 años y en su primera temporada en la máxima categoría del fútbol español, Brugué, con un cabezazo en el primer palo en un saque de esquina en el minuto 63, firmó su primer gol en un momento muy especial para él.

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El jugador, que es uno de los cuatro capitanes de la plantilla levantinista, se emocionó tanto en la celebración del gol como al acabar el partido, ya que además era una victoria que puede ser clave para la permanencia del Levante.

El catalán jugó el pasado 2 de mayo en La Cerámica ante el Villarreal (5-1) sus primeros minutos en casi cinco meses tras recuperarse de una lesión en la rodilla izquierda.

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El atacante fue operado el pasado 14 de enero de la rotura del ligamento lateral externo de la rodilla izquierda tras haberse lesionado un mes antes, en el partido del Levante en Pamplona ante Osasuna.

Tras un primer tratamiento conservador, Brugué tuvo que ser operado y en total estuvo casi cinco meses sin poder participar con su equipo. Tras reaparecer en Vila-real, jugó también la pasada semana ante el Osasuna la segunda parte y en Vigo saltó al campo en el minuto 61 y solo dos minutos después marcó.

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Hasta su lesión en diciembre de 2025, Brugué participó en 16 encuentros de LaLiga EA Sports, con solo una asistencia. El jugador aseguró recientemente que estaba convencido de que estaba listo “para sumar” en el tramo final de temporada y con el gol decisivo en Vigo ya le ha dado dos puntos clave para su equipo.

Brugué llegó al Levante en julio de 2021 y tras jugar una temporada cedido en el CD Mirandés lleva con el equipo valenciano 120 partidos en todas las competiciones, con 23 goles y nueve asistencias.

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El curso pasado fue uno de los artífices del ascenso a Primera, con 11 goles y cuatro asistencias en 37 partidos. EFE

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