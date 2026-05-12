Espana agencias

Un testigo afirma a la jueza de la dana que la CHJ no forma parte de Emergencias: "Observamos y hacemos informes"

Guardar
Google icon
Imagen P3PSCYVHPRFLVHLXMQN46UJV2Q

Un testigo, jefe de la zona centro del Servicio de la Policía de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que la Confederación "no" forma parte de Emergencias, y ha explicado que su función es la de observar y hacer informes al día siguiente.

Así se ha pronunciado este testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la riada, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

PUBLICIDAD

El testigo ha comenzado explicado que su función el día de la dana era observar cómo se producía la emergencia mientras estaba en contacto con los jefes de zona. Es decir, ver cómo evolucionaba el temporal durante todo el día.

Así, recabó información de los jefes de subzona, veía la pluviometría y observaba cómo evoluciona el episodio a través del radar. "Desde primera hora ya fue una situación muy complicada. El jefe de la subzona centro reside en Montroi y ya dijo que no podía salir de casa de lo que estaba lloviendo, que la situación era muy complicada", ha descrito.

PUBLICIDAD

Los subjefes, ha continuado, trabajan en contacto con los agentes o los guardas fluviales que pueden salir a campo. "La información de ese día era con fotografías, como en el Magro, Montroi o Catadau. Había calle anegadas de agua".

También ha comentado que había un grupo de WhatsApp de trabajo y, respecto a los informes que elaboran, ha indicado que esa información no está pensada para la emergencia sino para las intervenciones que luego tiene que llevar a cabo la CHJ en base a la localización de los puntos en los que se han podido generar problemas.

UTIEL Y LAS ZONAS

El testigo ha indicado que la zona de Utiel tenía una situación "muy complicada" y luego empezó a llover "por todos los lados" y más tarde "se fue concentrando en el Poyo". En su zona, ha dicho, el único agente que no pudo salir fue el de la zona de Cheste. "Ya no pudo salir por la mañana", ha descrito. "Por la tarde ya fue la catástrofe que llegó a l'Horta", ha añadido.

Preguntado por si había comunicación con los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente para coordinarse ha dicho que "no". Ni tampoco con los bomberos forestales. No lo hacen nunca, ha manifestado. "Supongo que Emergencias tendrá su planificación para intervenir, personal de campo. No hay comunicación con ellos", ha repetido.

"El 29-O el territorio afectado fue inmenso. Había que supervisar todos los cauces. Se hicieron cerca de 1.000 notificaciones de incidencias. Nosotros nos centramos en el cauce", ha dicho.

Por último, ha añadido que ese día le contactó el presidente de la CHJ sobre las 13.30 horas para interesarse por la situación de Utiel y le comentó que estaba "complicada". Le remitió al agente de Utiel y hablaron.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La explosión de una bombona de butano obliga a evacuar un edificio de pisos en Barcelona

Infobae

Las agencias de viajes canarias operan con "máxima normalidad" tras la crisis del Hondius

Infobae

Chaves cree ofensivo que Moreno utilice el accidente de los guardias civiles en la campaña

Infobae

El Gobierno no tiene datos sobre la ausencia de investigación de crímenes del franquismo

Infobae

El Gobierno dice que cuando llegó el crucero no había pacientes positivos ni con síntomas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

La Audiencia Provincial de Madrid reconoce el origen sefardí de un solicitante mexicano y ordena concederle la nacionalidad española

Una jueza afea la “discriminación por razón de sexo” de una aseguradora que acusó de fraude a una mujer embarazada por iniciar una baja un día después de entrar a trabajar

Clavijo acusa al Gobierno de ocultar los contagios por hantavirus en el crucero: “Lo sabían desde el minuto uno”

La ONU advierte a España por la falta de investigación judicial de los crímenes del franquismo: “Estaría incumpliendo sus obligaciones internacionales de derechos humanos”

Rechazan la incapacidad permanente parcial a un cocinero de 39 años que perdió parte de dos dedos de su mano izquierda en un accidente laboral

ECONOMÍA

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

Stanwell Place, la mansión abandonada al lado del aeropuerto de Londres que fue residencia de un rey

El Gobierno activa los seguros agrarios combinados: qué son y cómo benefician al campo español

Sergio Ramos compra el Sevilla FC: el acuerdo con los accionistas y los detalles

La inflación no frena el ocio en bares y restaurantes: tres de cada cuatro jóvenes siguen saliendo igual o más que hace un año

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Salir a fumar en tu horario laboral es totalmente legal, pero no cuenta como tiempo trabajado”

DEPORTES

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mbappé sigue tensando la cuerda del Real Madrid: de la polémica foto del Clásico a una imagen impasible desde el gimnasio de Valdebebas

Mourinho pospone su decisión sobre el futuro y niega contactos con el Real Madrid: “No he hablado con nadie de ningún club”

Carolina Marín detalla en ‘El Hormiguero’ cómo afrontó el final de su carrera: “Tengo 32 años y toda la vida por delante”

El mejor futbolista de la historia Cabo Verde jugará el Mundial con su selección: es el máximo goleador histórico y capitán del equipo

Por qué a la selección de Túnez se le conoce como las ‘Águilas de Cartago’