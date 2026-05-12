Un testigo afirma a la jueza de la dana que la CHJ no forma parte de Emergencias: "Observamos y hacemos informes"

Un testigo, jefe de la zona centro del Servicio de la Policía de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024, que ha dejado 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia, que la Confederación "no" forma parte de Emergencias, y ha explicado que su función es la de observar y hacer informes al día siguiente.

Así se ha pronunciado este testigo ante la jueza de Catarroja que investiga la riada, en un procedimiento en el que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

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El testigo ha comenzado explicado que su función el día de la dana era observar cómo se producía la emergencia mientras estaba en contacto con los jefes de zona. Es decir, ver cómo evolucionaba el temporal durante todo el día.

Así, recabó información de los jefes de subzona, veía la pluviometría y observaba cómo evoluciona el episodio a través del radar. "Desde primera hora ya fue una situación muy complicada. El jefe de la subzona centro reside en Montroi y ya dijo que no podía salir de casa de lo que estaba lloviendo, que la situación era muy complicada", ha descrito.

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Los subjefes, ha continuado, trabajan en contacto con los agentes o los guardas fluviales que pueden salir a campo. "La información de ese día era con fotografías, como en el Magro, Montroi o Catadau. Había calle anegadas de agua".

También ha comentado que había un grupo de WhatsApp de trabajo y, respecto a los informes que elaboran, ha indicado que esa información no está pensada para la emergencia sino para las intervenciones que luego tiene que llevar a cabo la CHJ en base a la localización de los puntos en los que se han podido generar problemas.

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UTIEL Y LAS ZONAS

El testigo ha indicado que la zona de Utiel tenía una situación "muy complicada" y luego empezó a llover "por todos los lados" y más tarde "se fue concentrando en el Poyo". En su zona, ha dicho, el único agente que no pudo salir fue el de la zona de Cheste. "Ya no pudo salir por la mañana", ha descrito. "Por la tarde ya fue la catástrofe que llegó a l'Horta", ha añadido.

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Preguntado por si había comunicación con los agentes medioambientales de la Conselleria de Medio Ambiente para coordinarse ha dicho que "no". Ni tampoco con los bomberos forestales. No lo hacen nunca, ha manifestado. "Supongo que Emergencias tendrá su planificación para intervenir, personal de campo. No hay comunicación con ellos", ha repetido.

"El 29-O el territorio afectado fue inmenso. Había que supervisar todos los cauces. Se hicieron cerca de 1.000 notificaciones de incidencias. Nosotros nos centramos en el cauce", ha dicho.

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Por último, ha añadido que ese día le contactó el presidente de la CHJ sobre las 13.30 horas para interesarse por la situación de Utiel y le comentó que estaba "complicada". Le remitió al agente de Utiel y hablaron.