Testigos descartan afectación por consumo de pastillas en el acusado de matar a su padre en A Coruña: "Estaba tranquilo"

Testigos del joven acusado de matar a su padre en Muros (A Coruña) con un hacha, en abril de 2023 en el domicilio familiar, han descartado que el día de los hechos estuviese afectado por consumo de pastillas u otras sustancias como alegó, en el juicio que se celebra en la Audiencia Provincial coruñesa.

"Estaba tranquilo, muy coherente", ha señalado una de las testigos, casada con un primo del fallecido y que residía con su marido en un edificio en el que también lo hacían víctima y procesado, que en el momento de los hechos tenía 19 años.

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Del acusado, ha precisado que nunca él nunca le habló pero que ese día lo hizo para preguntarle por qué estaba abierta una puerta del inmueble. "Estaba tranquilo, perfectamente", ha contestado a preguntas del Ministerio Público, que ha incidido en las cuestiones planteadas en si, como el joven ha relatado, presentaba síntomas de haber consumido alguna sustancia.

"Estaba colocadísimo", expuso en su declaración el acusado en referencia a algún porro y caja y media de pastillas de un tratamiento prescrito por el médico.

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Frente al relato del joven, que ha culpado a su padre de haberlo agredido y de desatenderlo, hasta cuatro familiares han negado este extremo. En concreto, han apuntado que atendía sus necesidades y que lo llevaba al psicólogo por los comportamientos agresivos que presentaba el chico, ha dicho uno de ellos, primo del fallecido.

EL ACUSADO CULPÓ A UNOS SICARIOS

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De este último, tanto sus primos como sus esposas lo han definido como una "persona tranquila" que se preocupaba de su hijo. Una de ellas ha asegurado tener "miedo" del procesado, del que manifestó que la amenazó cuando tenía 16 años. A su vez, varios familiares han confirmado que la víctima recibió amenazas de muerte por parte de su descendiente.

Por otra parte, tanto un primo del fallecido como su esposa han asegurado que el acusado culpó a unos sicarios de los hechos y que pidió que se retirase cuanto antes el cadáver de su padre para poder limpiar la sangre y acceder al domicilio, aludiendo, además, al hecho de que era ahora el propietario.

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TESTIMONIOS DISTINTOS

Frente a estos testigos, que afirmaron haber escuchado golpes, en concreto dos de los que residían en el mismo inmueble, pero no discusión, el joven manifestó en la primera sesión del juicio que sí discutió con su padre al negarle un móvil y que este le lanzó un cuchillo, provocándole una herida en la cara.

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"No me puse agresivo, pero le grité", ha afirmado sobre la discusión durante la cual, según su relato, el padre le lanzó el citado cuchillo. De ese día y de cómo ocurrieron los hechos, ha aseverado no acordarse bien porque "estaba colocadísimo", aunque negó haber consumido drogas como, dijo, hacía cuando tenía 16 años.

CALIFICACIONES

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Por un delito de asesinato, con la agravante de parentesco, Fiscalía pide para él, que tenía 19 años en el momento de los hechos, 23 años de cárcel, pena que también solicita la acusación particular, "Quería y lo hizo", ha sentenciado frente a la defensa que sostiene que su cliente tenía alterada su capacidad volitiva y cognitiva. Por ello, entiende que es ininmputable y reclama la absolución o, alternativamente, una rebaja de la condena para que los hechos se califiquen como homicidio.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público sostiene que en hora no determinada de la noche del día 21 al 22 de abril de 2023, en torno a las 22.00 horas, el acusado se encontraba en compañía de su padre, en la zona de Esteiro, en Muros.

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"En un momento dado, estando padre e hijo en la cocina de la vivienda, el acusado, con ánimo de atentar contra la vida de su padre, valiéndose de un hacha, le atacó, propinándole fuertes y repetidos golpes en la cabeza que le causaron la muerte en el acto por destrucción de centros vitales".

El lugar donde tuvieron lugar los hechos era el domicilio de padre e hijo y ahí realizaban actividades de la vida cotidiana, como comer. No obstante, el progenitor pernoctaba en ocasiones en otro piso situado en plantas superiores del mismo edificio.

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Fiscalía sostiene que el acusado atacó a su padre "de forma súbita e inesperada, cuando este se encontraba confiadamente en la cocina del domicilio familiar, a solas con su propio hijo y sin posibilidad de auxilio por parte de terceras personas". El hombre falleció por una lesión craneal. La acusación particular argumenta que hubo un "plan premeditado" y la defensa que su cliente actuó en legítima defensa.