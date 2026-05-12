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Los pilotos alertan de los riesgos de seguridad que afrontan en la lucha contra incendios

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Madrid, 12 may (EFE).- El Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (Copac) alerta sobre el aumento de los riesgos a los que se enfrentan los pilotos de lucha contra incendios de cara a la campaña estival de 2026, "tanto por las deficiencias y carencias de la regulación como por los problemas estructurales del sector".

La autoridad aeronáutica ha propuesto "una regulación sobre los tiempos de actividad y descanso de las tripulaciones que aumenta la fatiga y los niveles de riesgo, reduciendo la seguridad", según denuncia el Copac en un comunicado.

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Lamenta que la normativa que afecta a las operaciones de extinción de incendios "se apruebe sin recoger el criterio y conocimiento de los profesionales".

"La extinción de incendios con medios aéreos arrastra problemas estructurales y operacionales, que año tras año empeoran las condiciones profesionales y de seguridad de los pilotos".

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Según recuerda el Copac, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) ha presentado una modificación de la normativa que regula los tiempos de actividad y descanso de las tripulaciones (Flight Time Limitations, FTL, en sus siglas en inglés).

Esta permite "extensiones de actividad sin descanso intermedio de hasta veinte días consecutivos, excesos sistemáticos en los tiempos máximos de actividad diaria, reducciones del tiempo mínimo de descanso o no computar el 50 por ciento de horas de actividad de las tripulaciones, entre otros factores que inciden negativamente sobre la fatiga y las condiciones de seguridad de los profesionales".

A esta propuesta de normativa FTL, se suma la falta de personal de vuelo para asumir el despliegue de medios aéreos que se activa cada campaña.

Por esta razón, en las campañas de 2023 y 2025, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), una vez que los pilotos llegaron al límite de horas de vuelo que permite la norma, aprobó exenciones para poder aumentarlas "excediendo los límites de actividad bajo la aceptación y responsabilidad del piloto".

Por otro lado, Copac recuerda que recientemente el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico ha publicado el Real Decreto 38/2026, por el que se desarrollan medidas de coordinación instrumental para la prevención, vigilancia y extinción de los incendios forestales.

Según este colegio profesional, se observa "falta de criterio técnico aeronáutico y desconocimiento sobre aspectos operacionales, con un claro impacto en la seguridad de los vuelos y en la eficiencia y eficacia de las operaciones de extinción".

"Establecer límites de actividad en 20 días continuados sin descanso intermedio implica un grave riesgo para la seguridad de las operaciones, además de una falta de respeto hacia los pilotos de lucha contra incendios que prestan un servicio público", según lamenta Carlos San José, decano del Copac.

Refleja además que "la autoridad aeronáutica no vela por la salud e integridad de las tripulaciones", ha añadido.

Copac advierte asimismo de la falta de pilotos y de relevo generacional: actualmente más del 50 % de los pilotos de extinción de incendios tienen 50 años o más. En una década la mayoría ya no ejercerá, mientras que la incorporación de nuevos pilotos a esta actividad es muy escasa -solo el 3 % tiene menos de 35 años. EFE

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EFE

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