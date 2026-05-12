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Guardias civiles critican a Montero por tildar de "accidente laboral" la muerte de agentes

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Madrid, 12 may (EFE).- Las principales asociaciones de la Guardia Civil han arremetido contra la candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, por sus palabras en las que, según las asociaciones, se refirió a la muerte de dos guardias civiles el viernes en Huelva como un "accidente laboral".

El viernes, dos guardias civiles de 55 y 56 años fallecieron tras la colisión de dos embarcaciones del cuerpo mientras perseguían a una narcolancha, a unas 80 millas náuticas de la costa onubense.

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Ayer, al inicio del debate electoral de las elecciones de Andalucía en Canal Sur, Montero trasladó sus condolencias a las familias de los dos guardias civiles fallecidos y, a renglón seguido, aseguró: "Los accidentes laborales tienen que ser una prioridad. Hay trabajadores que fallecen por el simple hecho de ganarse la vida. Y todos nos tenemos que aliar contra esa lacra de accidentes laborales".

Estas palabras de Montero han suscitado una oleada de críticas por parte de las principales asociaciones profesionales de la Guardia Civil (Jucil, AUGC, IGC, Jupol y ASES-GC), así como del Partido Popular.

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En declaraciones a EFE, la secretaria de comunicación de Jucil, Mila Cívico, ha tachado de "despropósito" las palabras de Montero, y ha subrayado que, si la investigación confirma que las maniobras de huida de la narcolancha fueron lo que provocaron la colisión entre los dos buques de la Guardia Civil, "no se trata de un simple accidente".

"No eran dos embarcaciones que iban en un mar en calma; estaban luchando contra el narcotráfico, persiguiendo una narcolancha", ha agregado Cívico, que ha subrayado que, cuando mueren agentes en este tipo de operaciones, "no es un accidente, sino un precio que se paga protegiendo al Estado".

Por este motivo, ha reclamado que se dote al cuerpo de más medios materiales y humanos, así como de una mayor protección jurídica y de penas más duras. "Llevamos muchos muertos a nuestras espaldas como para que encima lo tachen de accidente", ha añadido.

El presidente de la asociación Independientes de la Guardia Civil, Daniel Fernández, ha subrayado que la efectividad de estas operaciones y la seguridad de los agentes "depende directamente de la disponibilidad de recursos técnicos, materiales y humanos".

"Los medios actuales son claramente insuficientes para responder a la creciente sofisticación de las redes criminales, lo que sitúa a las fuerzas de seguridad en una posición de clara vulnerabilidad que requiere una revisión urgente de las dotaciones y protocolos de protección", ha dicho a EFE.

Desde la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil (ASES-GC), su presidente, José Silva, ha apuntado que es "un auténtico despropósito y una irresponsabilidad" que se intente "ocultar o minimizar el sacrificio de los guardias civiles que se dejan la vida en el cumplimiento del deber".

Por su parte, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha subrayado que las palabras de Montero sobre los agentes muertos suponen "una falta de tacto inadmisible".

"No eran estadísticas. Eran compañeros enfrentándose a mafias cada vez más violentas con medios insuficientes. Merecen respeto, verdad y responsabilidades", ha apuntado en un mensaje en redes sociales.

También se ha referido a estas palabras el sindicato Justicia Policial (Jupol), que en un mensaje en X ha dicho que las declaraciones de Montero son "un bochorno y una falta de respeto".

"Nuestros compañeros de la Guardia Civil, Germán y Jerónimo, fallecieron en acto de servicio luchando contra el narcotráfico, dando su vida por España, no fue un simple 'accidente laboral'. Qué bochorno. Qué falta de respeto. Nuestro abrazo sincero a sus familias y compañeros", ha agregado.

El Partido Popular también se ha sumado a las críticas a Montero. Su portavoz en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha rechazado que fuera un 'accidente laboral'.

"Dos guardias civiles muertos en acto de servicio mientras servían a España. Un poco de respeto", ha reclamado.

Muñoz ha añadido que el uso de esa expresión representa "la definición más rastrera y repugnante de lo que pasó en Huelva el fin de semana". EFE

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EFE

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