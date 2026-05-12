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España acoge reunión de la Asociación Internacional de Reguladores Nucleares (INRA)

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Madrid, 12 may (EFE).- España recibe durante tres días la 57 reunión de Asociación Internacional de Reguladores Nucleares (INRA, por sus siglas en inglés), durante la cual el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hará la transferencia formal de la presidencia de la Asociación a la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (USNRC) y a su presidente, Ho Hieh, de acuerdo con el turno rotatorio establecido.

Según un comunicado publicado este martes, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) español ha tenido la presidencia de la INRA desde mayo de 2025, una entidad que fue creada en París en mayo de 1997 y está constituida por las autoridades competentes de Alemania, Canadá, Corea del Sur, España, Estados Unidos, Francia, Japón, Reino Unido y Suecia.

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Los representantes de la energía nuclear se encuentran reunidos desde este lunes en sesiones técnicas en la sede del CSN en Madrid, y desde este martes visitarán la fábrica de equipos nucleares ENSA (Santander) y la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) y terminarán el miércoles con reuniones en Madrid.

El objetivo de la reunión es analizar los retos de la seguridad nuclear y compartir buenas prácticas, y, de acuerdo con el turno rotatorio establecido, en el marco de la reunión en Madrid se producirá la transferencia formal de la presidencia de la Asociación por parte del CSN a la USNRC y a su presidente, Ho Hieh.

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El presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, ha presentado las últimas actividades del regulador español y ha repasado la actualización del Plan de Recursos Humanos hasta 2030, la puesta en marcha del nuevo Plan Estratégico y la actualización del Plan de actuación ante emergencias del Consejo, según el comunicado.

Además, ha subrayado la reciente renovación de la autorización de explotación de la fábrica de combustible nuclear de Juzbado (Salamanca), los próximos objetivos relacionados con el parque nuclear español y la gestión del combustible gastado.

Las delegaciones internacionales abordarán además la situación actual de la regulación en sus respectivos países mediante la presentación de informes nacionales detallados y tratará asimismo la interacción entre las diversas autoridades reguladoras nucleares nacionales.

Además se discutirán nuevas estrategias de participación con nuevos grupos de interés en el ámbito nuclear.

Según el CSN, estas sesiones permiten un intercambio técnico y estratégico sobre la supervisión de la seguridad nuclear y analizar las prácticas reguladoras en otros países con un nivel regulador equivalente a armonización de criterios entre los organismos que componen INRA.

Durante la visita a ENSA, la empresa pública española fabricante de grandes componentes y suministros para centrales nucleares, con sede en Maliaño (Cantabria), los miembros de INRA conocerán los procesos de fabricación, entre otros elementos, de componentes nucleares y contenedores para el combustible usado.

En la central nuclear Santa María de Garoña, en Burgos, estarán acompañados por personal de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), y observarán el desarrollo de los trabajos correspondientes a la fase 1 del desmantelamiento de la instalación, la gestión de la seguridad y los retos técnicos que conlleva el cierre y la clausura de este tipo de instalaciones bajo la supervisión del organismo regulador. EFE

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EFE

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