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El Horneo Alicante ficha por dos temporadas al central Juan Carlos Sempere

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Alicante, 12 may (EFE).- El Horneo Alicante, conjunto que compite en la Liga Asobal, ha fichado para las dos próximas temporadas del central eldense Juan Carlos Sempere, jugador procedente del Servigroup Hoteles Benidorm.

Sempere, de 22 años, se formó en el CEE Elda y recaló en el conjunto benidormense en la temporada 2021-22 para incorporarse a su filial, con el que disputó una fase de ascenso a División de Honor Plata.

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El jugador dio el salto al primer equipo un año después y desde entonces ha disputado 96 encuentros en la máxima categoría del balonmano español, en los que ha anotado 200 goles.

Sempere afirmó a los medios del club sentirse "muy contento" por regresar a un proyecto de la provincia y aseguró que afronta esta nueva etapa con "muchas ganas de aportar" y de volver a competir en la máxima categoría.

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El entrenador del conjunto alicantino, Roi Sánchez, destacó del jugador su capacidad para dirigir el juego, su desborde en el uno contra uno y su experiencia pese a su juventud.

La de Sempere es la segunda incorporación anunciada por el Horneo Alicante para la próxima temporada tras la del portero Pau Guitart. EFE

pvb/nhp/mr

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EFE

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