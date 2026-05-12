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El Celta-Sevilla de la última jornada, declarado de alto riesgo

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Madrid, 12 may (EFE).- La Comisión Antiviolencia acordó este martes declarar de alto riesgo el partido Celta-Sevilla de la última jornada de LaLiga EA Sports (Primera), que se jugará el sábado 23 de mayo a las 21.00 horas en Balaídos, tras analizar los informes de seguridad.

El Ministerio del Interior confirmó la decisión de Antiviolencia, que obliga a los clubes a adoptar medidas adicionales como la prohibición de la venta de entradas presenciales el día del partido, la delimitación de un espacio seguro para la afición visitante y el control reforzado de los accesos a los pabellones o estadios.

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También las fuerzas de seguridad amplían sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del encuentro y la protección de los asistentes. EFE

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