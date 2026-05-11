Vendidas todas las entradas para el Alavés-Barcelona

Vitoria, 11 may (EFE).- El Alavés informó este lunes de que se han vendido todas las entradas para el partido del próximo miércoles en Mendizorroza ante el Barcelona, que este domingo se proclamó campeón de liga.

El equipo vitoriano, que está en zona de descenso, jugará por quinta vez este curso en un Mendizorroza con el cartel de “no hay billetes”.

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Antes de esta cita, se vendieron todas las localidades para los partidos contra Real Madrid, Osasuna, Real Oviedo y Athletic Club.

Será el penúltimo encuentro como local del conjunto albiazul esta temporada, antes de cerrar el curso ante el Rayo Vallecano. EFE

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