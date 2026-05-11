Sanidad aclara que no se hicieron PCR generalizadas en el Hondius porque no había razón

Madrid, 10 may (EFE).- El Ministerio de Sanidad ha aclarado este lunes que no se practicaron PCR generalizadas a bordo del crucero afectado por un brote de hantavirus porque ni existía capacidad técnica ni razones epidemiológicas para hacerlo, según los protocolos sanitarios, por lo que se limitaron a las personas sintomáticas.

Según han detallado fuentes de Sanidad, esas pruebas se llevaron a cabo en Cabo Verde a las personas que un epidemiólogo del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) consideró contactos de mayor riesgo como a las tres personas que presentaban síntomas, que fueron evacuadas allí mismo.

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El Hondius continuó así su trayecto únicamente con pasajeros sin síntomas. A partir de ese momento, las autoridades sanitarias recibieron cada 12 horas la declaración marítima de sanidad (DMS) del barco, cuyos informes reflejaban que no había nuevos casos sintomáticos durante la travesía.

Cuando llegaron a Canarias, los pasajeros fueron sometidos a revisión sanitaria y control de temperatura.

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"Nosotros nos ceñimos a los protocolos", ha destacado desde Tenerife la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha destacado la "estrecha colaboración" que España ha mantenido en todo momento con el ECDC y la OMS.

Este protocolo marcaba las pruebas a los contactos más estrechos y las personas sintomáticas y que al resto se les aplicara el de sus respectivos países.

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Es lo que ha ocurrido por ejemplo con los ciudadanos estadounidenses y franceses que han dado positivo. En el caso de la ciudadana francesa, aunque su temperatura no era elevada, desarrolló fiebre posteriormente en el avión de repatriación, por lo que las autoridades galas decidieron que se sometiera a una PCR urgente.

Además, el hospital al que acudió requiere la activación de protocolos especiales de soporte ante posibles casos positivos, continúan las mismas fuentes.

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Las muestras de los 14 españoles considerados contactos y que ya están guardando cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid han sido enviadas al Centro Nacional de Microbiología y sus resultados se esperan a lo largo del día de hoy.

Este tipo de pruebas requiere un análisis de laboratorio que no es automático, especialmente cuando se procesan varias muestras simultáneamente, precisan las fuentes de Sanidad, que añaden que, a día de hoy, ningún pasajero español presenta síntomas. EFE

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