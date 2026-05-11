Espana agencias

Rublev se interpone en el camino de Davidovich

Guardar
Google icon

Roma, 11 may (EFE).- El ruso Andrei Rublev se interpuso este lunes en el camino del español Alejandro Davidovich, al imponerse en tercera ronda del Masters 1.000 de Roma, en un duelo en el que el malagueño no logró tomar la iniciativa ante un rival que llevó el control del encuentro y que se resolvió en dos sets: 6-4 y 6-4.

El primer set fue muy igualado, pero acabó cayendo del lado del ruso, más certero en los momentos decisivos. Davidovich, numero 23 y segundo mejor español en la clasificación por detrás de Carlos Alcaraz, llegó a ponerse por delante hasta en dos ocasiones, pero no supo aprovechar su superioridad.

PUBLICIDAD

El malagueño, siempre por detrás en la segunda manga, tampoco logró reencontrarse con su tenis ante un Rublev que, en cambio, le rompió el saque en el primer juego y supo imponer su estilo agresivo para conservar la ventaja.

El tenista ruso se adjudicó el triunfo tras una hora y catorce minutos de juego.

PUBLICIDAD

Davidovich se despidió así de la arcilla romana tras superar en segunda ronda al chileno Cristian Garín, antes de caer de nuevo en la misma instancia que cayó recientemente en Madrid, donde sufrió una contundente derrota ante el noruego Casper Ruud en un partido en el que estuvo desconectado.

Tampoco consiguió mejorar su mejor marca en este torneo, alcanzada en 2021 y 2023 en la tercera ronda.

Por su parte, Rublev, cuyo mejor resultado en Roma fueron unos cuartos de final en 2021, avanzó de ronda y buscará superar esa fase para igualar o mejorar su marca en el torneo.

El ruso, numero 14, que alcanzó los octavos de final por primera vez en este nivel desde que lo consiguiera el año pasado en París, consiguió su primera victoria ante un top-30 este año y se enfrentará en octavos al ganador del duelo entre el estadounidense Brandon Nakashima y el georgiano Nikoloz Basilashvili. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Abogacía del Estado pide al Supremo que no paralice la regularización de inmigrantes

Infobae

La mujer ingresada en Alicante por sospechas de hantavirus se hará hoy una tercera PCR

Infobae

La oposición pide ampliar o una nueva comisión de la dana en Les Corts Valencianes

Infobae

Abren juicio oral para dos hombres por la muerte de un cura estadounidense en Málaga

Infobae

Nuevo paso para el proyecto clave para viajar en tren por el norte sin pasar por Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona