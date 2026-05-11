Espana agencias

Profesores en huelga de la Comunitat Valenciana exigen en la calle una escuela de calidad

Guardar
Google icon

València, 11 may (EFE).- Miles de personas claman en las manifestaciones convocadas este mediodía en las calles de Alicante, Castellón, Valencia y Elche por "una escuela pública de calidad" en la primera jornada de la huelga indefinida del profesorado, a la que están llamados 78.000 docentes y que afecta a más de 800.000 alumnos.

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 47,01 % el seguimiento general de la huelga, según datos recogidos hasta las 13:00 horas, mientras que los sindicatos han asegurado -con datos de las 12:00 horas- que entre el 85 y el 95 % del profesorado se había sumado a la huelga y en algunos centros solo habían asistido los docentes de los servicios mínimos.

PUBLICIDAD

La protesta que ha recorrido el centro de València ha partido de la Plaza de San Agustín a las 12:07 horas y una hora después aún había manifestantes que no habían podido salir del punto de inicio por la masiva asistencia.

Portaban la pancarta de cabecera, que reclamaba menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano, los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga -STEPV, CCOO, UGT y CSIF-, que cuenta con el apoyo de ANPE, de las familias, agrupadas en Fampa-València y la Confederación Gonzalo Anaya, y del Sindicat d'Estudiants.

PUBLICIDAD

El portavoz del STEPV, Marc Candela, ha celebrado antes de iniciar la manifestación que la primera jornada de la huelga está siendo "histórica e inédita", apelando a la Conselleria de Educación a sentarse a negociar con propuestas "reales y efectivas" que den una respuesta satisfactoria a las demandas del profesorado.

Xelo Valls, de CCOO-PV, ha asegurado que el seguimiento de la huelga está "desbordando" las previsiones y responde al "malestar e indignación" tras las declaraciones de la consellera de Educación "tildando a los profesores de irresponsables de cara a sus alumnos".

Para Maica Martínez, de UGT-PV, la huelga acabará cuando la Conselleria "atienda las necesidades" que reclaman para la mejora de la educación pública; mientras José Seco, de CSIF, ha destacado que la protesta cuenta también con el apoyo de las familias y estudiantes y demuestra que se ha llegado a "una situación límite".

La manifestación finaliza en la Plaza de la Virgen, frente al Palau de la Generalitat, donde los portavoces de los cuatro sindicatos convocantes tomarán la palabra.

Las protestas, convocadas en los centros públicos, se ha iniciado esta mañana con piquetes informativos y concentraciones para reclamar la recuperación de su poder adquisitivo, la bajada de las ratios, actuaciones en infraestructuras, el refuerzo de las plantillas, avanzar hacia una educación inclusiva "real", la reducción de la burocracia y el fomento del valenciano en las aulas.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, por su parte, ha reconocido esta mañana, en declaraciones À Punt, que la situación "es compleja" y ha afirmado que mantiene los "canales de diálogo" con la intención de "llegar a acuerdos" y a volver a sentarse en la mesa de negociación -prevista inicialmente para el 9 de junio- "lo más pronto posible".

Educación planteó el pasado jueves en la Mesa Sectorial una subida salarial para todos los cuerpos maestros y docentes de Secundaria de 1.050 euros brutos anuales, lo que equivale a unos 75 euros al mes, unos 25 euros brutos más al mes de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2027, una propuesta que los sindicatos consideraron "insuficiente" e "irrisoria". EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Vox descarta la abstención si Juanma Moreno roza la mayoría absoluta en Andalucía pero no la logra

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

Díaz, sobre la polémica de Clavijo con las ratas en el buque: "Ha quedado retratado"

El 72 % de los mayores de 65 años con limitaciones en su vida no recibe cuidados públicos

Infobae

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La Audiencia de Madrid devuelve al juzgado de Móstoles la pieza separada del caso ITV sobre la responsabilidad civil

La mujer aislada en el Clínic sigue asintomática y espera otra PCR el sábado

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona