Profesores en huelga de la Comunitat Valenciana exigen en la calle una escuela de calidad

València, 11 may (EFE).- Miles de personas claman en las manifestaciones convocadas este mediodía en las calles de Alicante, Castellón, Valencia y Elche por "una escuela pública de calidad" en la primera jornada de la huelga indefinida del profesorado, a la que están llamados 78.000 docentes y que afecta a más de 800.000 alumnos.

La Conselleria de Educación ha cifrado en un 47,01 % el seguimiento general de la huelga, según datos recogidos hasta las 13:00 horas, mientras que los sindicatos han asegurado -con datos de las 12:00 horas- que entre el 85 y el 95 % del profesorado se había sumado a la huelga y en algunos centros solo habían asistido los docentes de los servicios mínimos.

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La protesta que ha recorrido el centro de València ha partido de la Plaza de San Agustín a las 12:07 horas y una hora después aún había manifestantes que no habían podido salir del punto de inicio por la masiva asistencia.

Portaban la pancarta de cabecera, que reclamaba menos burocracia, menos ratios, más salario, más plantilla y más valenciano, los representantes de los sindicatos convocantes de la huelga -STEPV, CCOO, UGT y CSIF-, que cuenta con el apoyo de ANPE, de las familias, agrupadas en Fampa-València y la Confederación Gonzalo Anaya, y del Sindicat d'Estudiants.

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El portavoz del STEPV, Marc Candela, ha celebrado antes de iniciar la manifestación que la primera jornada de la huelga está siendo "histórica e inédita", apelando a la Conselleria de Educación a sentarse a negociar con propuestas "reales y efectivas" que den una respuesta satisfactoria a las demandas del profesorado.

Xelo Valls, de CCOO-PV, ha asegurado que el seguimiento de la huelga está "desbordando" las previsiones y responde al "malestar e indignación" tras las declaraciones de la consellera de Educación "tildando a los profesores de irresponsables de cara a sus alumnos".

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Para Maica Martínez, de UGT-PV, la huelga acabará cuando la Conselleria "atienda las necesidades" que reclaman para la mejora de la educación pública; mientras José Seco, de CSIF, ha destacado que la protesta cuenta también con el apoyo de las familias y estudiantes y demuestra que se ha llegado a "una situación límite".

La manifestación finaliza en la Plaza de la Virgen, frente al Palau de la Generalitat, donde los portavoces de los cuatro sindicatos convocantes tomarán la palabra.

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Las protestas, convocadas en los centros públicos, se ha iniciado esta mañana con piquetes informativos y concentraciones para reclamar la recuperación de su poder adquisitivo, la bajada de las ratios, actuaciones en infraestructuras, el refuerzo de las plantillas, avanzar hacia una educación inclusiva "real", la reducción de la burocracia y el fomento del valenciano en las aulas.

La consellera de Educación, Carmen Ortí, por su parte, ha reconocido esta mañana, en declaraciones À Punt, que la situación "es compleja" y ha afirmado que mantiene los "canales de diálogo" con la intención de "llegar a acuerdos" y a volver a sentarse en la mesa de negociación -prevista inicialmente para el 9 de junio- "lo más pronto posible".

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Educación planteó el pasado jueves en la Mesa Sectorial una subida salarial para todos los cuerpos maestros y docentes de Secundaria de 1.050 euros brutos anuales, lo que equivale a unos 75 euros al mes, unos 25 euros brutos más al mes de forma progresiva a partir del 1 de enero de 2027, una propuesta que los sindicatos consideraron "insuficiente" e "irrisoria". EFE

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