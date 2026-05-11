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Podemos critica a los que usan la alerta para crear "alarmismo desmesurado" para sus "batallas políticas"

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El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha ensalzado la respuesta de los servicios públicos en la alerta sanitaria por el hantavirus frente al "alarmismo desmesurado" de aquellos que tratan de usar esta crisis para sus "batallas políticas particulares".

En rueda de prensa este lunes en la sede del partido en Madrid, ha asegurado que los profesionales sanitarios y de emergencia son la "verdadera marca España" y son un "tesoro que se tiene que cuidar", frente a los que tratan de privatizarlos.

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Durante su comparecencia, Fernández no ha hecho menciones concretas en sus críticas por generar alarmismo con la llegada a Canarias del crucero 'MV Hondius, aunque parece que ha deslizado reproches al PP y al presidente canario, Fernando Clavijo. Y es que ha denunciado que son los que quieren acabar con la sanidad pública han querido crear "fango" con esta crisis.

A su juicio, se han desplegado actitudes "terraplanistas" y "absolutamente vergonzosas" cuando la postura correcta es seguir los consejos, recomendaciones y protocolos establecidos por los expertos, que ponen en el centro la atención a las personas. También ha loado que los servicios públicos españoles vuelven a demostrar que "siempre son lo que nos salvan".

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