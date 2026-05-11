Joao Cancelo se convierte en el primer jugador en ganar las cuatro grandes ligas europeas

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El lateral portugués Joao Cancelo se ha convertido, tras coronarse campeón de liga el domingo con el Barcelona, en el primer jugador en ganar el campeonato liguero en las cuatro grandes ligas tras vencer con el Juventus (Italia) en 2019, dos veces con el Manchester City (Inglaterra) en 2021 y 2022, uno con el Bayern Münich (Alemania) en 2023 y este año con el Barça.

Tras imponerse en el clásico frente al Real Madrid por 2-0, en la trigésima quinta jornada de liga, el conjunto blaugrana se alzó en el Camp Nou con su vigésimo noveno título de liga tras asegurar, con 91 puntos, de manera matemática el campeonato a falta de tres jornadas.

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De esta manera, el portugués de 31 años logra una hito que comenzó con el Juventus de Turín en la temporada 2018-2019, con el que logró un gol y seis asistencias y levantó el título con 90 puntos, 11 más que su perseguidor, el Nápoles.

A la temporada siguiente, el conjunto turinés traspasaría a Cancelo al Manchester City que, a las órdenes del entrenador español Pep Guardiola, levantaría el título inglés en dos ocasiones consecutivas después de disputar más 60 encuentros ligueros.

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Ya en la temporada 2022-2023, fue cedido en enero al Bayern de Múnich en donde también levantó la Bundesliga tras jugar quince encuentros, además de llevarse otra Premier League después de que disputase el comienzo del año con el Manchester City y que este saliese campeón de liga y de Liga de Campeones.

Tras no contar para Guardiola a su vuelta de Alemania, el lateral portugués fue cedido al Barcelona donde no conquistó ningún título y tras ser comprado por el Al-Hilal saudí, volvería cedido al equipo "culé" en donde consagró el pasado domingo su hito, después de disputar trece encuentros y lograr un gol y tres asistencias.

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Además de los títulos con sus clubes, el internacional portugués también levantó en 2019 una Liga de Naciones con Portugal tras vencer 1-0 a los Países Bajos en un partido donde no llegó a pisar el terreno de juego.

En el año 2014, Cancelo se alzó con otro título liguero, esta vez en Portugal con Benfica, en donde solo llegó a disputar un partido, que marcaría lo que ha sido una carrera de éxito para el portugués. EFE

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