Espana agencias

Joao Cancelo se convierte en el primer jugador en ganar las cuatro grandes ligas europeas

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 11 may (EFE).- El lateral portugués Joao Cancelo se ha convertido, tras coronarse campeón de liga el domingo con el Barcelona, en el primer jugador en ganar el campeonato liguero en las cuatro grandes ligas tras vencer con el Juventus (Italia) en 2019, dos veces con el Manchester City (Inglaterra) en 2021 y 2022, uno con el Bayern Münich (Alemania) en 2023 y este año con el Barça.

Tras imponerse en el clásico frente al Real Madrid por 2-0, en la trigésima quinta jornada de liga, el conjunto blaugrana se alzó en el Camp Nou con su vigésimo noveno título de liga tras asegurar, con 91 puntos, de manera matemática el campeonato a falta de tres jornadas.

PUBLICIDAD

De esta manera, el portugués de 31 años logra una hito que comenzó con el Juventus de Turín en la temporada 2018-2019, con el que logró un gol y seis asistencias y levantó el título con 90 puntos, 11 más que su perseguidor, el Nápoles.

A la temporada siguiente, el conjunto turinés traspasaría a Cancelo al Manchester City que, a las órdenes del entrenador español Pep Guardiola, levantaría el título inglés en dos ocasiones consecutivas después de disputar más 60 encuentros ligueros.

PUBLICIDAD

Ya en la temporada 2022-2023, fue cedido en enero al Bayern de Múnich en donde también levantó la Bundesliga tras jugar quince encuentros, además de llevarse otra Premier League después de que disputase el comienzo del año con el Manchester City y que este saliese campeón de liga y de Liga de Campeones.

Tras no contar para Guardiola a su vuelta de Alemania, el lateral portugués fue cedido al Barcelona donde no conquistó ningún título y tras ser comprado por el Al-Hilal saudí, volvería cedido al equipo "culé" en donde consagró el pasado domingo su hito, después de disputar trece encuentros y lograr un gol y tres asistencias.

Además de los títulos con sus clubes, el internacional portugués también levantó en 2019 una Liga de Naciones con Portugal tras vencer 1-0 a los Países Bajos en un partido donde no llegó a pisar el terreno de juego.

En el año 2014, Cancelo se alzó con otro título liguero, esta vez en Portugal con Benfica, en donde solo llegó a disputar un partido, que marcaría lo que ha sido una carrera de éxito para el portugués. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los policías dicen que el acusado de asesinar a su pareja aceleró con ella sobre el capó

Infobae

Una autora ganará por primera vez el premio a Mejor obra española de Comic Barcelona

Infobae

Detenido en Almería con más de 3.000 litros de gasolina para abastecer a narcolanchas

Infobae

Intervienen 36 vehículos VTC fraudulentos y detienen a dos conductores en Málaga

Infobae

Abren juicio oral contra dos hombres por el asesinato de un cura norteamericano en un apartamento de Málaga en 2025

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona