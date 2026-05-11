Fiscalía mantiene su petición de 8 a 29 años de cárcel para los siete hijos de Jordi Pujol

San Fernando de Henares (Madrid), 11 may (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este lunes su petición de 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, y penas que oscilan entre los 8 y los 14 años de cárcel para sus seis hermanos.

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