Fiscalía mantiene su petición de 8 a 29 años de cárcel para los siete hijos de Jordi Pujol

San Fernando de Henares (Madrid), 11 may (EFE).- La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este lunes su petición de 29 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente de la Generalitat, y penas que oscilan entre los 8 y los 14 años de cárcel para sus seis hermanos.
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