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El PP elude comentar el regreso anticipado de Ayuso de México porque ya lo explicó ella

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Madrid, 11 may (EFE).- El portavoz del PP, Borja Sémper, ha indicado este lunes que no tiene comentarios que hacer sobre el regreso anticipado de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, de su viaje a México porque las explicaciones ya las ha dado ella.

"Yo no voy a mejorar las explicaciones que ha dado ella y ha dado su equipo sobre la naturaleza y las circunstancias en las que se ha producido", ha dicho Sémper, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de la dirección del partido.

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Ayuso suprimió la semana pasada la última parte de su viaje a México y acusó de clima de boicot y presiones al Ejecutivo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Preguntado a continuación sobre los elogios a Hernán Cortés hechos por Ayuso en México y si el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, los haría de igual modo en un eventual viaje al país, Sémper ha señalado que en su partido están "profundamente orgullosos" del pasado español.

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"La historia tiene claroscuros, pero el pasado de España en el mundo es un legado cuyo saldo es extraordinariamente positivo para el conjunto de la humanidad", ha añadido el portavoz del PP, además de subrayar "los vínculos emocionales, afectivos, culturales y políticos" que unen a España e Hispanoamérica y que Feijóo tratará de reforzar si gobierna. EFE

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