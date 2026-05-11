Espana agencias

El juez aplaza la declaración como investigado de Aldama por los contratos de Baleares para el 21 de mayo

Guardar
Google icon
Imagen CGC7TMHNCFCPVF3R6WDUSIRYRE

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha aplazado la declaración como investigado del empresario Víctor de Aldama al 21 de mayo sobre el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respecto a los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.

El empresario estaba citado este jueves junto con Koldo García, el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, ambos en calidad de investigados, pero Moreno ha trasladado la declaración de Aldama a la semana siguiente, según una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, una vez "verificada la agenda de señalamientos" de la Audiencia Nacional.

PUBLICIDAD

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de ambos después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y el exministro Ábalos.

Dicho informe recordaba que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que le permitía al empresario "tener acceso" al exministro.

PUBLICIDAD

Asimismo, señalaba que esta "relación económica" se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que "este patrón" de pagos de Aldama no se "ceñirá a actuaciones concretas" sino "al aseguramiento de su capacidad de influencia" para obtener "un lucro económico".

El magistrado Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y que parcialmente ha sido juzgada durante el último mes por el Supremo, con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado.

Se trata de una causa en la que también investiga presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

'Mellon Collie And Infinite Sadness', en formato operístico en Madrid con Billy Corgan

Infobae

El retrato de 'Pablo de Valladolid', de Velázquez, recupera su luz y colores originales

Infobae

La presidenta del Cabildo de Tenerife ve "sombras" en la gestión del Hondius

Infobae

El PSOE resta importancia a encuestas en Andalucía y dará la batalla hasta el último día

Infobae

El fiscal mantiene su petición de 8 a 29 años de prisión para los 7 hijos de Jordi Pujol

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

Investigan al abogado de un condenado por agresión sexual en Tenerife que presentó un escrito “adornado con citas de sentencias inventadas”

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

ECONOMÍA

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

El Gobierno lo confirma: ayudas para reformar baños o cocinas de hasta 21.400 euros si la obra mejora la eficiencia energética

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona