El comisionado de la dana de la Generalitat: Se hizo un esfuerzo titánico pese al Gobierno

València, 11 may (EFE).- El comisionado de la Generalitat Valenciana para la recuperación tras la dana de 2024, Raúl Mérida, ha afirmado este lunes que, después de la tragedia, el Ejecutivo autonómico hizo "un esfuerzo titánico, a pesar de, no gracias a", porque la "presión del Gobierno" de España llegó a ser muchas veces "total y absolutamente asfixiante".

Así lo ha señalado Mérida, que durante la dana era secretario autonómico de Medio Ambiente y Territorio, durante la última sesión de comparecencias de la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre aquel 29 de octubre de 2024 y ha afirmado que estuvieron "a pie de barro" y movilizaron todos los recursos "desde el primer momento".

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El comisionado autonómico para la recuperación posdana desde el pasado diciembre ha criticado que se tardaran 470 días en constituir la comisión mixta entre administraciones, por lo que ha opinado que se debería legislar para establecer que se active "desde el minuto cero", así como para que se pueda contratar por una emergencia hasta que acaben las secuelas de una tragedia.

"Fueron días dramáticos, y de nada van a servir si no aprendemos", ha opinado el comisionado, para quien el aprendizaje de este "auténtico tsunami medioambiental" debería pasar por trabajar todos "conjunta y lealmente", ya que es momento "de sumar, y no de restar", y de "dejar la confrontación para otro día".

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Ha relatado que cuando sonó el Es-Alert a las 20:11 horas del día de la dana, estaba en Alfafar (Valencia) y se dirigió a la Conselleria de Medio Ambiente para activar un operativo que se desarrolló "sin descanso" e hizo que no saliera "en tres meses" de una zona en la que la Generalitat lleva movilizados 3.100 millones de euros, de los que más de 750 corresponden a actuaciones de esta Conselleria.

Además, Mérida ha sostenido que si esa dana se hubiera producido en 2022 o en 2021, "no habrían podido ir los agentes medioambientales", porque cuando fue nombrado director general de Medio Natural (antes de ser secretario autonómico) se encontró "con todos los epis (equipos de protección individual) caducados, los epis agujereados" y sus vehículos con una media "de 30 años".

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Tanto el PP como Vox han criticado que no haya acudido a esta comisión el excomisionado del Gobierno de España para la dana, José María Ángel, quien ha alegado que al ser un órgano estatal su control corresponde a las Cortes generales y no a las autonómicas.

La diputada socialista Alicia Andújar ha acusado al PP y Vox de cerrar hoy esta comisión "de la vergüenza, del oprobio, del sainete", que es "equiparable en deshonra" a la comisión del accidente del metro de 2006, con la que el PP trató de "diluir la responsabilidad", y ha aseverado que este órgano es "un ejemplo de la corrupción moral del PP y su muleta, Vox".

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La diputada de Compromís Isaura Navarro ha preguntado si quien en la dana era el número dos de la Conselleria de Medio Ambiente necesitó que le sonara el Es-Alert "para saber lo que ocurría" y ha indicado que, aunque haya dicho que esa noche se la pasó en blanco movilizando recursos, entonces "ya era tarde para mucha gente". EFE

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