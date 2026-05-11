Espana agencias

Condenado a once años de prisión un sacerdote de Vallecas (Madrid) por agresión sexual

Guardar
Google icon
Imagen HYNAZN22RJEQJF5VSOUW6LZ5C4

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a once años de prisión a un sacerdote por un delito continuado de agresión sexual cometido en 2022 contra una mujer en situación de vulnerabilidad económica y social en el distrito madrileño de Puente de Vallecas.

Así consta en una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, en la que se pena a Wooby O. JO como autor de un delito continuado de agresión sexual.

PUBLICIDAD

La sentencia considera probado que el acusado, párroco de la iglesia de San Pedro Regalado y San José de Calasanz desde 2018, se aprovechó de su posición en la parroquia para captar a mujeres inmigrantes necesitadas de ayuda económica y alojamiento.

Según el fallo judicial, la víctima principal, una mujer colombiana llegada a España en febrero de 2022, acudió a la parroquia en busca de ayuda tras quedarse sin vivienda. El sacerdote le ofreció alojamiento en una casa contigua a la suya y, posteriormente, comenzó a realizarle insinuaciones sexuales.

PUBLICIDAD

La Audiencia da por acreditado que el religioso accedió varias veces a la vivienda utilizando sus propias llaves y la agredió sexualmente, llegando incluso a amenazarla con "darle un tiro" si contaba lo ocurrido.

El tribunal sostiene que el acusado actuó aprovechándose de la extrema vulnerabilidad de la mujer y de la dependencia que esta tenía de las ayudas gestionadas por una entidad religiosa. La víctima fue diagnosticada posteriormente de trastorno por estrés postraumático.

La resolución judicial absuelve, sin embargo, al sacerdote de otros delitos denunciados por tres mujeres más, al considerar que los hechos relatados --comentarios, insinuaciones o comportamientos inapropiados-- no alcanzaban relevancia penal suficiente.

Además de la pena de prisión, la Audiencia impone al condenado doce años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, diez años de libertad vigilada tras cumplir la condena y dieciocho años de inhabilitación para trabajos con menores. También deberá indemnizar a la denunciante con 40.000 euros por daños morales.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fiscalía y acusación piden 23 años para el acusado de matar a su padre en Muros (A Coruña): "Quería y lo hizo"

Infobae

El PP amenaza a los ministros con "acciones judiciales" por sus ausencias en el control del Senado

El PP amenaza a los ministros con "acciones judiciales" por sus ausencias en el control del Senado

Groizard asegura que España afronta el verano con el suministro de queroseno garantizado

Infobae

El PP estudia si caben acciones judiciales contra las ausencias de ministros del Senado

Infobae

Los 14 españoles del crucero pasan la noche tranquilos y sin síntomas en el Gómez Ulla

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un venezolano que basó su solicitud en la “escasez de alimentos” y “falta de oportunidades laborales” en su país

La Justicia frena un desahucio porque el propietario no respetó el plazo mínimo de cinco años ni aportó pruebas de para qué necesitaba recuperar la vivienda

El menú ‘público’ más barato se toma en el centro de control del tráfico aéreo de Madrid: 1,20 euros por dos platos, pan, postre y bebida

Muere José Ballesta, alcalde de Murcia, por un cáncer a los 67 años: “Una persona que dedicó su vida al servicio público”

Rechazan la incapacidad permanente total a un fotógrafo de 63 años que tuvo que someterse a dos operaciones de cadera y tiene prótesis en ambas piernas

ECONOMÍA

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

Biarritz mete un impuestazo a los propietarios de segundas residencias y le sale el tiro por la culata: “Es un fraude a gran escala”

La CNMV multa a Gerard Piqué y José Elías con 300.000 euros por el uso de información privilegiada en la oferta de Atrys sobre Aspy

Lucía Menéndez, abogada: “Un abogado de oficio no significa que sea malo ni gratis”

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 11 de mayo

Las siete minas españolas con tierras raras elegidas por Bruselas para abastecer de minerales críticos a la Unión Europea

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona sobre el Real Madrid

Las palabras de Arbeloa tras perder ante el FC Barcelona: “Entiendo el enfado del aficionado madridista”

Los Clásicos que decantaron LaLiga para el FC Barcelona a lo largo de la historia: de la manita en Les Corts al histórico 2-6

El gesto de Vinicius que desató la polémica durante el partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona