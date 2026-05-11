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Almeida defiende instalar pantallas solo en el estadio del Rayo Vallecano para la final

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Madrid, 11 may (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido este lunes en declaraciones a los medios que las pantallas gigantes para seguir la final europea del Rayo Vallecano se instalen en el estadio de Vallecas, después de que Más Madrid planteara esta mañana habilitar espacios públicos para que la afición pueda ver el partido.

"Nosotros entendemos que lo más razonable es que haya pantallas en el estadio del Rayo Vallecano y, por tanto, que todos los aficionados se puedan desplazar al estadio, puedan disfrutar del partido y puedan verlo en esas pantallas", ha afirmado Almeida.

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El alcalde ha considerado que esta opción "garantiza de manera más adecuada todo el tema de seguridad y logística" y permite que "la afición pueda disfrutar en su propio estadio".

No obstante, ha precisado que el Ayuntamiento está dispuesto a "estudiar los diferentes escenarios que pueda haber", aunque ha insistido en que la alternativa del estadio es la "más razonable" y "más adecuada" desde el punto de vista organizativo y de los servicios públicos.

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Almeida ha elogiado también la temporada del equipo de Íñigo Pérez y ha asegurado que "el Rayo es el primer equipo de Madrid en estos momentos" porque "es el único equipo de Madrid que ha estado por encima de las expectativas deportivas este año". EFE

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EFE

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