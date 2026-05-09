Tchouaméni, uno más en el entrenamiento previo al clásico; Mbappé, aún duda

Madrid, 9 may (EFE).- El francés Aurelien Tchouaméni completó este sábado su segundo entrenamiento con el grupo tras sus discusiones con el uruguayo Fede Valverde, que acabaron con este en el hospital debido a un traumatismo craneoencefálico provocado por una caída en el vestuario durante el pique entre ambos jugadores.

El centrocampista estará en la convocatoria para el clásico del domingo ante el FC Barcelona, según confirmó su técnico, Álvaro Arbeloa, en rueda de prensa.

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No lo estará Valverde, de reposo debido al traumatismo craneoencefálico, en una situación de alta tensión tras la que el club abrió expediente a ambos jugadores y les sancionó con 500.000 euros de multa.

El uruguayo se suma a otras seis bajas de Arbeloa para un clásico en el que, de no puntuar, el Barcelona certificaría su segundo título de Liga consecutivo.

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Además de Valverde causan baja: Rodrygo Goes, sufre una lesión grave de rodilla; Éder Militao, rotura del tendón proximal del bíceps femoral de la pierna izquierda; Ferland Mendy, lesión en el tendón del recto femoral de la pierna derecha; Arda Güler, lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha; Dani Carvajal; fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho; y Dani Ceballos, apartado por Arbeloa.

Por su parte, el francés Kylian Mbappé es duda para entrar en la convocatoria del encuentro, que Arbeloa dará a conocer el mismo domingo.

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El francés completó este sábado solo una parte del trabajo de grupo sobre el césped y, según pudo saber EFE, su presencia en el partido, ante un rival al que le ha marcado 12 goles en diez partidos, no está confirmada.

Dudas que llegan después de que Mbappé si completase el entrenamiento del viernes tras sufrir una molestia muscular en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda sufrida el 24 de mayo contra el Betis.

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Tras esta, el francés estuvo en el centro de la polémica por su viaje a Cerdeña (Italia) con su pareja, la actriz española Ester Expósito, en pleno proceso de recuperación

El que sí volverá será Thibaut Courtois, de baja un mes por una lesión muscular desde el partido de vuelta de octavos de final de Liga de Campeones contra el Manchester City. EFE

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