Prohibida la navegación a menos de una milla náutica del buque Hondius ante la evacuación

Madrid, 9 may (EFE).- El ministro del Interior, Fernando Grande Masrlaka, ha anunciado este sábado que las autoridades han acordado la prohibición de cualquier navegación a menos de una milla náutica del buque Hondius una vez que entré en la zona marítima de Canarias.

En rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad, junto con la ministra de Sanidad, Mónica García, Marlaska ha señalado que todo el dispositivo de repatriación está preparado y se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar la atención médica de las personas que están en el barco, la salud pública y la seguridad de la población.

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"No se va a correr riesgo alguno. Todas las zonas por las que van a transitar van a estar aisladas, no va a haber ningún contacto con personal civil", ha añadido el ministro del Interior.

Asimismo, el avión de la Fuerza Aérea que trasladará a los 14 españoles que viajan a bordo del Hondius está listo para su viaje a Madrid, donde ingresarán en el hospital Gómez Ulla.

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Por lo que se refiere a los países miembros de la Unión Europea con nacionales entre el pasaje y la tripulación del buque, Marlaska ha explicado que ya están programados los vuelos de repatriación con destino a Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos y a aquellos países que no tienen disponibilidad de medios aéreos. EFE