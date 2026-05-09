Albares dice que Israel liberará al activista Saif Abukeshek "en las próximas horas"

Madrid, 9 may (EFE).- Madrid, 9 may (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este sábado que las autoridades de Israel han comunicado al consulado de España en Tel Aviv que el activista hispano palestino Saif Abukeshek será liberado "en las próximas horas".

Albares ha explicado en un mensaje de audio remitido a EFE por el Ministerio que, tras su liberación, Saif Abukeshek será deportado desde Israel a través de paso de Taba en Egipto.

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El titular de Exteriores ha asegurado que el Ministerio está trabajando intensamente para que, en el momento en el que se produzca su salida del territorio israelí, el activista hispano palestino regresa a España con su familia "lo antes posible".

"Es un momento de gran felicidad y no vamos a escatimar esfuerzos para su regreso pronto a España", ha destacado.

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Saif Abukeshek fue detenido el pasado 30 de abril en aguas griegas por Israel cuando viajaba a bordo de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza y fue trasladado junto al activista brasileño, Thiago Ávila, al centro de detención de Shikma, en la ciudad israelí de Ashkelon. EFE