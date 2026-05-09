Más de 900 personas se presentan a las oposiciones para maquinistas de Renfe

Madrid, 9 may (EFE).- Más de 900 personas se presentan este sábado en Madrid y Barcelona a las pruebas de acceso de Renfe para el puesto de maquinista, del que hay un total de 550 vacantes.

En un comunicado remitido este sábado, Renfe ha explicado que en total, hay 926 aspirantes que están convocados a estas pruebas de los 1.048 candidatos que se inscribieron.

PUBLICIDAD

De ese total de convocados, 903 personas aspiran a convertirse en maquinistas de entrada para tráficos de ámbito estatal y los 23 restantes a maquinistas de entrada para tráficos de ámbito transfronterizo.

Los candidatos que superen estas pruebas pasarán a la siguiente fase del proceso de selección, que consistirá en un examen en un simulador de conducción, una prueba de francés (sólo para la convocatoria de maquinistas de ámbito transfronterizo) y una entrevista personal.

PUBLICIDAD

Esta convocatoria forma parte del plan de empleo previsto para este año de Renfe, que permitirá incorporar a más de 2.000 personas a la compañía gracias a la tasa de reposición ordinaria y a la tasa adicional autorizada en el acuerdo alcanzado recientemente en el marco del diálogo social para desconvocar la huelga del pasado mes de febrero.

Estas 550 plazas de maquinista se suman a la convocatoria de 600 plazas de operadores comerciales de entrada, y a las de 360 de personal de talleres de Renfe Ingeniería y Mantenimiento, que fueron convocadas el pasado mes de marzo, en el marco de la Tasa de Reposición de la compañía correspondiente a 2026.

PUBLICIDAD

Los exámenes para operadores comerciales y personal de talleres se celebrarán próximamente.

Renfe ha explicado que el objetivo de la convocatoria de maquinistas es reforzar la plantilla de conducción, garantizar el relevo generacional y asegurar la prestación del servicio ferroviario en condiciones de máxima seguridad y calidad, en un contexto de crecimiento de la movilidad ferroviaria. EFE

PUBLICIDAD