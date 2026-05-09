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España suma una plata con las chicas del K4 500 y un bronce con Pablo Graña en C1 200

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Redacción Deportes, 9 may (EFE).- España sumó dos medallas tras la disputa de las primeras finales de la Copa del Mundo de piragüismo esprint que se disputan en Szeged (Hungría), al colgarse la plata el equipo de K4 500 integrado por Sara Ouzande, Lucía Val y Bárbara Pardo y Daniela García Heredia, y el bronce en C1 200 a cargo de Pablo Graña.

El cuarteto español, que venía de hacer el mejor tiempo en su semifinal, hizo un crono de 1:29.63, solo superado por la embarcación china, con 1:29.61, mientras que el equipo bielorruso, que compite bajo bandera neutral, logró el bronce (1:30.79).

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Ouzande, Val y Pardo fueron campeonas del mundo el año pasado en Milán y con ellas se ha incorporado García Heredia.

La segunda medalla del turno matinal correspondió a Graña, tercero, con un crono de 38.30, por detrás del ruso Sergey Svinarev (38.05), quien también compite como neutral, y el uzbeko Artur Guliev (38.17).

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En la final de K1 1000, Laia Pelachs, que marcó el mejor crono de la segunda semifinal, fue quinta, con tres segundos de margen respecto a la ganadora, la húngara Zsoka Csikos, mientras que en C1 1000, Pablo Crespo fue noveno.

La competición, puntuable para la clasificación para los Juegos de Los Ángeles 2028, prosigue esta tarde con otra tanda de finales en la que España tiene opciones de aumentar su medallero. EFE

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