El español Adrián Fernández se hace con la 'pole position' en la última vuelta

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 9 may (EFE).- El español Adrián Fernández (Honda) se ha hecho, en la última vuelta de la sesión, con la cuarta 'pole position' de su carrera deportiva y la primera de la temporada al ser el más rápido en la clasificación del Gran Premio de Francia de Moto3.

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Fernández paró el cronómetro en 1:40.044, superando en 140 milésimas al líder del mundial, Máximo Quiles (KTM), y en 160 milésimas al australiano Joel Kelso (KTM).

No comenzó demasiado bien la primera clasificación para el italiano Guido Pini (Honda), quien ya se fue por los suelos en la vuelta de lanzamiento, pero sin soltar el embrague de su moto consiguió mantenerla arrancada para regresar rápido a su taller y reparar los daños producidos en su segunda caída del fin de semana.

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El neozelandés Cormac Buchanan (KTM) fue la primera referencia rápida de la tanda, luego superado por Adrián Cruces (KTM), el más rápido con 1:41.127, el irlandés Casey O'Gorman (Honda) y los españoles Joel Esteban (KTM) y Álvaro Carpe (KTM).

Pero a Cruces lo batió en el siguiente giro un Joel Esteban que fue el primero en rodar en el segundo 40, con un tiempo de 1:40.984, cuando Guido Pini conseguía regresar a la pista con su moto completamente reparada.

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Por entonces, tenían el pase al alcance de su mano Joel Esteban, Adrián Cruces, Casey O'Gorman y Álvaro Carpe, el más destacado de todos los contendientes de esta clasificación, pues ocupa la segunda posición en la tabla provisional del mundial.

Carpe no quiso dejar nada al azar y en la siguiente salida a pista mejoró su mejor tiempo y el de la clasificación al rodar en 1:40.890, que batió poco después Cormac Buchanan con 1:40.734.

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A Buchanan le batió Cruces con un registro de 1:40.693 en los minutos finales de la clasificación, con todos los pilotos 'tirando' al límite y entre ellos volvió a destacar Álvaro Carpe, que recuperó la primera posición con 1:40.688, apenas 5 milésimas de segundo más rápido que Adrián Crucer (1:40.693) y 46 sobre el neozelandés.

La cuarta plaza con derecho a pasar a la segunda clasificación fue para un Guido Pini que pudo recuperar así el tiempo perdido tras la caída.

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Adrián Fernández (Honda), el más rápido en los libres matinales, fue el primero en salir a pista para poder rodar en solitario, lo que le iba a dar la primera plaza inicial (1:41.103) si bien según fueron pasando por la línea de meta sus rivales le fueron relegando en el orden de la tabla de tiempos.

El australiano Joel Kelso fue la siguiente referencia, ya con un tiempo de 1:40.488, mucho más acorde a los registros más rápidos de la categoría.

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El hispanoargentino Marco Morelli (KTM) fue el siguiente en encaramarse a la primera plaza con 1:40.280, que enseguida batió su compañero de equipo y líder del campeonato, Máximo Quiles, con 1:40.184, y por primera vez en el fin de semana al frente de una clasificación de entrenamientos.

En ese primer ataque Máximo Quiles lideró la tabla por delante de Adrián Fernández, que mejoró hasta el 1:40.220, como Marco Morelli en el tercer puesto, por delante del indonesio Veda Pratama (Honda).

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Prácticamente todos los pilotos entraron al unísono en los talleres para cambiar neumáticos y regresar en busca del segundo y último 'time attack' de la categoría, que no pudo afrontar el español Jesús Ríos, al que se le quedó enganchado el calentador del neumático trasero en el basculante en la salida de la calle de talleres.

Tampoco estuvo muy afortunado Guido Pini, que se fue por los suelos una vez más, la séptima de la temporada, mientras en pista Álvaro Carpe marcaba parciales de vuelta rápida en cada uno de los cuatro sectores, llegando desde la primera clasificación, pero en el último sector excedió los límites de la pista y su registro fue cancelado.

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En esa lucha final por la 'pole' sólo Adrián Fernández se mantuvo dentro de los límites del trazado, cancelado el registro de un Brian Uriarte (KTM) que se había situado primero, lo que a la postre le otrogó la 'pole position' para la carrera de Francia, por delante de Máximo Quiles y Joel Kelso.

La segunda línea será para Marco Morelli, David Muñoz (KTM) y Veda Pratama, con Brian Uriarte, Álvaro Carpe y Matteo Bertelle en la tercera, y Eddie O'Shea, Guido Pini y Hakim Danish en la cuarta. EFE