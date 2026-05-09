Cubo, Iker Luque, Morcillo y Julio Díaz completan la convocatoria de Simeone

Madrid, 9 may (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, convocó este sábado a los jugadores del filial Miguel Cubo, Iker Luque, Javi Morcillo y Julio Díaz, además del portero Salvador Esquivel, para el partido con el Celta en el Metropolitano, en el que tiene las bajas por lesión de Julián Alvarez, Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso y Nico González.

Los cinco canteranos se unen en la citación a los 18 futbolistas disponibles del primer equipo: los porteros Jan Oblak y Juan Musso; los defensas Nahuel Molina, Robin Le Normand, Marc Pubill, David Hancko, Marcos Llorente, José María Giménez, Clement Lenglet y Matteo Ruggeri; los medios Koke Resurrección, Obed Vargas, Álex Baena, Rodrigo Mendoza y Thiago Almada; y los delanteros Antoine Griezmann, Alexander Sorloth y Ademola Lookman. EFE

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