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Baskonia se cruza en la batalla europea del Valencia

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Vitoria, 9 may (EFE).- Kosner Baskonia se cruzará este domingo en la batalla europea que mantiene Valencia Basket con el Panathinaikos y que deberá aparcar para defender su segunda plaza de la ACB ante el acecho de los vitorianos.

Antes de disputar el quinto y definitivo partido que da acceso a la Final Four, los taronjas deberán cambiar el chip para recibir a un reforzado Baskonia, que amenaza la zona noble de la liga Endesa.

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Paolo Galbiati recupera efectivos para la última fase de la competición que ha dejado un calendario con varios enfrentamientos directos.

El conjunto vasco regresa al Roig Arena, donde se erigió como campeón de Copa del Rey en el mes de febrero con la intención de aprovecharse de que el foco del Valencia esté en el Panathinaikos.

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Los de Pedro Martínez aventajan en un solo partido a los baskonistas por lo que el ‘average’ será importante en caso de victoria visitante.

Los valencianos vencieron en el Buesa Arena en la primera vuelta por sólo dos puntos, una diferencia salvable en caso de victoria vasca, que les colocaría por encima del Valencia Basket con un triunfo.

La recuperación de Tadas Sedekerskis podría ser una de las grandes novedades en un equipo que va recuperando efectivos y en el que Paolo Galbiati deberá elegir a sus dos extracomunitarios entre Markus Howard, Markquis Nowell, Kobi Simmons y Trent Forrest, mientras Khalifa Diop continúa de baja.

Por el lado taronja, Josep Puerto continúa un esguince de tobillo y se sumó a la ausencia de Xabi López-Arostegui.

Se espera un duelo a muchos puntos con ataques rápidos, característica de los dos equipos pero mediatizado por el planteamiento que vaya a proponer Valencia Basket.

Los taronjas podrían alinear una plantilla menos habitual, teniendo en cuenta que está muy presente el duelo europeo contra el Panathinaikos. EFE

jd/jn/arh

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EFE

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